Este 23 de septiembre, más de 5 Alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por concentraciones y movilizaciones sociales que diferentes colectivos mantendrán en las vialidades durante esta jornada, entre ellas, la que planifican alrededor de 200 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El colectivo Tlacuaches del Sur, marchará en punto de las 13:00 horas para exigir paz y el cese a la violencia dentro de la Universidad. La manifestación comenzará en las "Islas" de la UNAM, en Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, en la Alcaldía Coyoacán.Esta mañana del 23 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este martes en la CDMX a través de sus redes sociales.A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.