Martes, 23 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Marchas CDMX

Estudiantes de la UNAM se manifestarán por la tarde; planifica tu ruta de hoy

Esta y otras concentraciones afectarán las vialidades de la Ciudad de México; revisa las alternativas viales este 23 de septiembre

Por: Fabián Flores

Este 23 de septiembre, las vialidades de 7 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas debido a marchas y movilizaciones sociales. SUN / ARCHIVO

Este 23 de septiembre, las vialidades de 7 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas debido a marchas y movilizaciones sociales. SUN / ARCHIVO

Este 23 de septiembre, más de 5 Alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por concentraciones y movilizaciones sociales que diferentes colectivos mantendrán en las vialidades durante esta jornada, entre ellas, la que planifican alrededor de 200 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El colectivo Tlacuaches del Sur, marchará en punto de las 13:00 horas para exigir paz y el cese a la violencia dentro de la Universidad. La manifestación comenzará en las “Islas“ de la UNAM, en Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, en la Alcaldía Coyoacán.

Lee también: Detienen a integrantes de una célula delictiva liderada por mujeres 

¿Qué movilizaciones y marchas se encuentran activas?

ALCALDÍA AFECTACIONES 
Cuauhtémoc  Concentración. Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
Cuauhtémoc Marcha. Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
Venustiano Carranza Marcha. Jardineros e imprenta, Colonia Morelos, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
Venustiano Carranza Marcha. Fray Servando Teresa de Mier 419, Colonia Mercedes Balbuena, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
Gustavo A. Madero Marcha. Avenida Ingeniero Alfredo Robles Domínguez y Avenida Insurgentes Norte, Colonia Guadalupe Insurgente, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico

Marchas y movilizaciones de este 23 de septiembre de 2025

Esta mañana del 23 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este martes en la CDMX a través de sus redes sociales.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES
09:00 horas Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico 
09:20 horas Concentración. Doctor Lavista 114, Colonia Doctores
10:00 horas Concentración. López 23 , Colonia Centro
10:00 horas Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico 
10:00 horas Concentración. Medellín 23, Colonia Roma Norte 
12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera
12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico
13:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma 41, Colonia Guerrero
12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera
14:00 horas Concentración. Avenida Juárez 50, Colonia Centro

Te recomendamos: Jorge "Travieso" Arce paga apuesta y envía ESTE mensaje a Canelo Álvarez 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

HORARIO AFECTACIONES
10:00 horas Concentración. Avenida Wilfrido Massieu y Avenida Instituto Politécnico Nacional, Colonia Nueva Industrial Vallejo

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES
13:00 horas Marcha. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria
13:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES
10:00 horas Concentración. Calzada Ermita Iztapalapa ya Avenida Año de Juárez, Colonia Granjas San Antonio
11:30 horas Concentración. Avenida Reforma 100, Colonia Lomas de San Lorenzo

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

HORARIO AFECTACIONES
13:00 horas Concentración. Calzada Chivatito y Avenida Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec I Sección

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO AFECTACIONES
18:00 horas Concentración. Avenida México Coyoacán 343, Colonia Xoco

Te puede interesar: El mensaje de Fernando Gago previo a su duelo contra Chivas 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones