Este 23 de septiembre, más de 5 Alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por concentraciones y movilizaciones sociales que diferentes colectivos mantendrán en las vialidades durante esta jornada, entre ellas, la que planifican alrededor de 200 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El colectivo Tlacuaches del Sur , marchará en punto de las 13:00 horas para exigir paz y el cese a la violencia dentro de la Universidad. La manifestación comenzará en las “Islas“ de la UNAM, en Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, en la Alcaldía Coyoacán.

¿Qué movilizaciones y marchas se encuentran activas?

ALCALDÍA AFECTACIONES Cuauhtémoc Concentración. Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico Cuauhtémoc Marcha . Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico Venustiano Carranza Marcha . Jardineros e imprenta, Colonia Morelos, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico Venustiano Carranza Marcha . Fray Servando Teresa de Mier 419, Colonia Mercedes Balbuena, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico Gustavo A. Madero Marcha . Avenida Ingeniero Alfredo Robles Domínguez y Avenida Insurgentes Norte, Colonia Guadalupe Insurgente, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico

Marchas y movilizaciones de este 23 de septiembre de 2025

Esta mañana del 23 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) , así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este martes en la CDMX a través de sus redes sociales.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 09:00 horas Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico 09:20 horas Concentración. Doctor Lavista 114, Colonia Doctores 10:00 horas Concentración. López 23 , Colonia Centro 10:00 horas Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico 10:00 horas Concentración. Medellín 23, Colonia Roma Norte 12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera 12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico 13:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma 41, Colonia Guerrero 12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera 14:00 horas Concentración. Avenida Juárez 50, Colonia Centro

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Avenida Wilfrido Massieu y Avenida Instituto Politécnico Nacional, Colonia Nueva Industrial Vallejo

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 13:00 horas Marcha . Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria 13:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Calzada Ermita Iztapalapa ya Avenida Año de Juárez, Colonia Granjas San Antonio 11:30 horas Concentración. Avenida Reforma 100, Colonia Lomas de San Lorenzo

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

HORARIO AFECTACIONES 13:00 horas Concentración. Calzada Chivatito y Avenida Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec I Sección

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO AFECTACIONES 18:00 horas Concentración. Avenida México Coyoacán 343, Colonia Xoco

