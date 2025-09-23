La Fiscalía del Estado de Jalisco compartió en días recientes la información actualizada sobre diversas carpetas relacionadas con casos de personas desaparecidas, estas son las actualizaciones.

En primer lugar, se informó que Abraham Emanuel “N”, reportado como desaparecido desde el pasado 30 de agosto, fue hallado con vida gracias a las intensas labores de búsqueda de su hermana y del colectivo de Madres Buscadoras.

Asimismo, se corroboró la localización de la artista plástica Francisca “N” y de los abogados Gustavo “N” y Rodrigo “N”, quienes estaban desaparecidos desde el 27 de agosto. De los tres se contó con evidencia que acreditó que se encuentran con vida.

De igual forma, se logró ubicar con vida a Gary Omar “N”, José Manuel “N” y Héctor Manuel “N”, cuyo paradero era desconocido desde el 25 de agosto.

En el caso de Francisca “N”, Gustavo “N” y Rodrigo “N”, los trabajos de investigación incluyeron la realización de 34 operativos en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, así como la recopilación de 30 entrevistas, la conformación de 20 mesas de trabajo, el análisis de más de 160 horas de video, 30 atenciones vía telefónica y 15 solicitudes de colaboración a diversas instancias.

Por su parte, las labores enfocadas en la búsqueda de Héctor Manuel “N”, Gary Omar “N” y José Manuel “N” requirieron la ejecución de 48 operativos en Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá; revisando más de 290 horas de grabaciones, y 20 entrevistas a diferentes personas, además de sostenerse 17 reuniones con familiares en Casa Jalisco y el Palacio de Gobierno.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

