Esta mañana, la conferencia "Mañanera del Pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo orientada a informar temas de relevancia nacional tomando como enfoque central asuntos relacionados a la salud.

En ese sentido, Alejandro Svarchs Pérez, titular del IMSS Bienestar, informó sobre las Nuevas Rutas de la Salud; un programa de entrega de medicamentos para la red de centros de salud desplegados a nivel nacional. El programa está descrito como una entrega mensual de fármacos en paquetes o kits a los 23 estados adheridos al programa.

Dicho programa se puso en marcha el pasado 19 de agosto cuando se realizó la entrega de 147 medicamentos de primer nivel para la atención médica primaria. La Presidenta señaló que en este primer paso se atendió a más de 8 mil centros de salud del IMSS Bienestar a lo largo del país. Sin embargo, se omitió a aquellos estados que están fuera de dicha institución como Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Coahuila, Durango, Jalisco y Yucatán, que está por integrarse al plan a finales de este año.

A su vez respondió a quienes señalaron que la entrega de medicamentos promocionada por el gobierno federal era mentira debido a que existía desabasto de fármacos en Jalisco. "El otro día salía que era mentira lo que decíamos porque en Jalisco no habían medicamentos" dijo la Mandataria, quien señaló que "la entrega de medicamentos en Jalisco le corresponde al gobierno del estado de Jalisco".

Sheinbaum Pardo informó que el programa, para aquellos estados que cuenten con centros de atención médica del IMSS Bienestar, avanzará con una entrega mensual y que en este momento está por realizarse la segunda entrega de medicamentos.

