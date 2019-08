Arranca la Cuarta Transformación en Puebla: Barbosa

Al rendir protesta como gobernador de la entidad poblana, Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que con su gobierno arranca la Cuarta Transformación en Puebla y se inspira en el pensamiento de un hombre de época y un gigante como el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy arranca en Puebla para su gobierno local y para su vida, entre el estado y sociedad, hoy arranca la Cuarta Transformación en Puebla, me inspiro en el pensamiento de un hombre de época, de un gigante, es un honor estar con Obrador", dijo Barbosa desde la tribuna del Congreso local unos segundos después de rendir protesta.

En presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del titular de la CFE, Manuel Barttlet; del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal y del líder de los diputados en San Lázaro, Mario Delgado, Barbosa Huerta dijo que va a gobernar para todas las Pueblas que hay: la Puebla pobre, la Puebla de las clases medias y la Puebla de los ricos.

"Yo seré gobernador de todos, seré gobernador de todas las Pueblas; vamos a hacer un gobierno que tenga propósitos de igualdad y equilibrio, pero hay que tener presente que por el bien de todos, primero los pobres", dijo Barbosa.

Adelantó que será respetuoso de la autonomía de los Poderes Judicial y Legislativo, pero quiere que unan esfuerzos. Adelantó una nueva relación con la sociedad que sea incluyente, participativo, tolerante, austero, transparente, eficaz y con combate a la corrupción.

Adelantó que enviará diferentes iniciativas, emanadas de la sociedad y las universidades y organizaciones sociales para crear pesos y contrapesos y haya equilibrio con el Poder Judicial y Legislativo y busca tener una "extraordinaria" relación con los demás poderes de la unión.

"Quiero tener una extraordinaria relación con el Poder Judicial, no más halcones o palomas mensajeras en nombre del gobernador sobre el sentido de cómo deben resolverse los casos", dijo.

"El gobierno que encabezó no tendrá injerencias en la vida interna de los partidos políticos, en las organizaciones sociales, respetará la crítica, hará autocrítica, respetará a los opositores políticos a el gobierno. Para mí es fundamental régimen de libertades, sociedad de derechos, libertad de prensa, libertad de conciencia, quiero decir que al ejercicio del poder hay que mejorarlo", dijo.

#Puebla tiene todo para mejorar su presente y construir un gran futuro. Puebla tiene todo para hacer historia y hacer historia es hacer futuro. ¡Que viva México! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva la #CuartaTransformación! #HacerHistoriaHacerFuturo pic.twitter.com/jpWo1Gu2hN — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) August 1, 2019

Seguridad

Barbosa Huerta adelantó que va a enfrentar al crimen y a la delincuencia para devolverles a los poblanos la paz y la seguridad; también aseguró que él mismo será el responsable de la seguridad pública.

Dijo que si no se toman decisiones en materia de seguridad se van a arrepentir, por lo que pidió ayuda de todos, incluso de la sociedad.

"Nosotros vamos a enfrentar al crimen y a la delincuencia, vamos a asumir con estrategia, le vamos a devolver a los poblanos la paz y la seguridad que hace mucho tiempo no tenían. Vamos a adquirir mil nuevas patrullas, vamos a aumentar el número de policías estatales y municipales, los vamos a dotar de tecnología".

Seré un gobernador respetuoso, que escuche, que privilegie el diálogo, estaré a la altura de cada una de las y los poblanos. No soy un hombre de élites o privilegios, soy un hombre de vida sencilla. Seremos servidores públicos. #HacerHistoriaHacerFuturo pic.twitter.com/DxEt19vz7C — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) August 1, 2019

"Yo seré el responsable de la seguridad pública del estado, yo iré con los ayuntamientos a firmar convenios para resolver el tema de seguridad, propondremos de manera conjunta mandos, honrados en el combate a la delincuencia, sino tomamos decisiones firmes todos nos vamos a arrepentir, el tema de la inseguridad es transversal, así se los planteo y necesito de su ayuda, necesito la colaboración de la sociedad", dijo.

Anuncia auditorías por deuda de 44 MMDP

"Señoras y señores se los voy a decir: la deuda de la entidad asciende alrededor de 44 mil millones de pesos. Puebla necesita saber la verdad y Puebla reclama saber la verdad, por eso he instruido a la Contraloría del estado, qué hay que fortalecerla para llevar a cabo auditorías a los gobiernos anteriores, vamos a conocer la verdad los poblanos de todo y si existen irregularidades, que espero no existan, habrá la aplicación de la ley porque la reconciliación, que es el sustrato para alcanzar la paz y el bienestar, la reconciliación es la aplicación de la ley, no la evasión de la ley, se trata de que Puebla conozca la verdad", dijo Barbosa Huerta.

Agregó que no todo lo que se debe en Puebla es legal, pues acusó que se puso en marcha una estrategia jurídica, legislativa, financiera y contable para llevar a cabo grandes inversiones ocultarlas como deuda, ponerlas como obligaciones de pago, crear beneficios particulares, rodeado con una enorme corrupción.

"Vamos a integrar equipos especializados para tomar decisiones correctas, el gobernador no va a opinar hasta que tenga el respaldo de opiniones del más alto nivel, tendremos que consultar con consultorías en materia legal, en materia fiscal, en materia financiera, en materia contable, analizar los impactos e impactos políticos", detalló.

