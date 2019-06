Aprueban diputados el PND para el sexenio del Presidente López Obrador

La Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que guiará las estrategias del gobierno federal hasta el fin de sexenio, en medio de recriminaciones de la oposición, por tratarse de una "proclama", un "manifiesto ideológico" sin objetivos, indicadores de evaluación ni presupuestación.

El documento fue avalado tras casi cinco horas de debate con 305 votos en pro, 139 votos en contra y 3 abstenciones, y fue remitido al Ejecutivo, junto con el informe del Parlamento Abierto realizado por las comisiones de la Cámara, de las que derivaron 248 observaciones.

Entre ellas, la opinión negativa de la Comisión de la Marina, que con la firma de 7 diputados de Morena concluyó que el documento es "carente de objetivos nacionales, estrategias, prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país".

A esa misma conclusión arribaron diputados de la oposición, quienes, dado que por ley el documento sólo puede ser aprobado o no, pero no modificado, demandaron su devolución al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que lo corrija.

Pero frente a las críticas, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendieron el contenido del PND. El diputado Pablo Gómez, de Morena, recriminó al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI): "¡ustedes nunca ha propiciado desarrollo! ¿Quieren regresar a su política que era una fábrica de pobres?".

"Todos los presidentes nos entregaron un país más pobre en cuanto a la distribución del ingreso" pero ahora, según dijo, se luchará contra la pobreza pero no en abstracto, habrá un nuevo patrón de distribución del ingreso e impulso de derechos que no son entregados por intermediarios.

"Dice el PRI que hay 100 razones para votar en contra", mencionó Mario Delgado, líder de Morena en San Lázaro, pero "el Presidente encontró 30 millones de razones para no seguir haciendo lo mismo (…) Este plan lo que pretende es cerrar la larga noche del neoliberalismo en México".

Se unifica oposición. Al unísono, PAN, PRI, PRD y MC criticaron el PND enviado el 30 de abril por López Obrador a la Cámara para su consideración, y que llamaron catálogo de conceptos ideológicos, manual de mercadotecnia y proclamas de campañas.

Este "no es un Plan, porque carece de estrategias, los objetivos, los indicadores, y los criterios de evaluación que permitan saber cuál es el rumbo a dónde pretenden llevar al país", advirtió la panista. Josefina Salazar (PAN) quien comparó al Presidente con el ex mandatario Carlos Salinas, pues "quienes no piensan como él, este gobierno ni los ve, ni los oye".

El PRI detectó "100 graves ausencias que afectan a toda la sociedad, 100 razones para no votar a favor de la proclama" porque Plan no es, advirtió Dulce María Sauri Riancho (PRI) al destacar que su partido encontró "107 razones para no votar a favor y 150 riesgos de cómo afecta este no-plan a la vida de las familias mexicanas".

Verónica Juárez del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Julieta Macías de Movimiento Ciudadano (MC) demandaron devolver el documento por ser un catálogo de expresiones ideológicas sin nada que se asemeje a un plan.

Aprobación, hecho histórico

La aprobación del PND, destacó el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena) es un hecho histórico pues es la primera vez que el Legislativo analiza, evalúa y avala la planeación que realiza el Poder Ejecutivo, con lo que se da cuenta de la plena vigencia del principio de división de poderes y de la colaboración entre ellos.

Contrario a la opinión de PAN, PRI, PRD, MC, dijo que el PND sí fijó estrategias para un modelo de desarrollo integral justo, integral, equitativo, sustentable.

"Se proponen como principios rectores que regirán desde el día de hoy la planeación del desarrollo nacional, la austeridad republicana, la honradez, la honestidad, la erradicación de la corrupción y la impunidad, la construcción de un Estado de bienestar, el cambio de paradigma del modelo de seguridad que garantice la paz y la tranquilidad, la recuperación del Estado de derecho, y una nueva mística de los servidores públicos", sostuvo Muñoz Ledo.

