Resultados del Sorteo Mayor 3988 de la Lotería Nacional del 14 de octubre

Este martes se celebra el Sorteo Mayor con un premio mayor de 21 millones de pesos

Por: Sergio Alejandro Velázquez

El Sorteo Mayor 3987 se realiza este martes a las 20:00 horas y podrás saber si ganaste el premio mayor en EL INFORMADOR. UNSPLASH.

Cada martes es una nueva oportunidad para tentar a la suerte con el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de los sorteos más esperados por los amantes del azar. En esta ocasión, la edición número 3988 se celebra este martes 14 de octubre de 2025, ofreciendo a los participantes la posibilidad de ganar un atractivo premio mayor.

El Sorteo Mayor ha ganado popularidad entre los jugadores frecuentes gracias a sus importantes premios y su carácter conmemorativo.

El premio mayor que estará en juego este martes asciende a 21 millones de pesos, distribuidos en tres series, lo que representa una excelente oportunidad para quienes compren su cachito. Si la suerte te acompaña, podrías convertirte en uno de los grandes ganadores de este emblemático sorteo que semana tras semana mantiene viva la tradición y la esperanza de miles de personas.

Participar es muy sencillo: puedes adquirir tu boleto en los puntos de venta autorizados o a través de la página oficial de la Lotería Nacional. Con tan solo 30 pesos por cachito, podrías ser el próximo afortunado en cambiar tu vida.

Los resultados del Sorteo Mayor se darán a conocer este martes en punto de las 20:00 horas. Si participaste, no olvides consultar los números ganadores a través de EL INFORMADOR.

Resultados de Sorteo Mayor 3988

SV

