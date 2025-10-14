Ley de Amparo: ¿Cuáles son los cambios tras aprobarse la reforma?

El 14 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que ya contaba con el aval del Senado. Con 345 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a 131 en contra de la oposición y tres abstenciones, la reforma avanzó tras horas de debate en el pleno.La discusión se centró en el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público, que introdujeron cambios clave al texto original, incluyendo ajustes al artículo transitorio que contemplaba la retroactividad, punto que generó fuerte polémica. Aunque legisladores de oposición intentaron frenar el avance de la reforma mediante mociones suspensivas para regresar el dictamen a comisiones, estas fueron desechadas al inicio de la sesión. Posteriormente se presentaron diversas reservas y posturas de los distintos grupos parlamentarios antes de proceder al análisis puntual del proyecto.La reforma aprobada representa una transformación significativa en el funcionamiento de los juicios de amparo. A continuación, los cambios más relevantes:Con esta reforma, el Gobierno Gederal busca agilizar y modernizar el juicio de amparo, reducir la litigiosidad innecesaria y cerrar puertas al uso estratégico de figuras legales para frenar actos de autoridad. Sin embargo, la oposición y sectores jurídicos han advertido sobre los posibles riesgos en cuanto a garantías individuales y retroactividad legal. El debate continuará mientras se analiza su aplicación práctica. EE