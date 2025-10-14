Ley de Amparo: ¿Cuáles son los cambios tras aprobarse la reforma?

El 14 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo , una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que ya contaba con el aval del Senado. Con 345 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a 131 en contra de la oposición y tres abstenciones, la reforma avanzó tras horas de debate en el pleno.

La discusión se centró en el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público, que introdujeron cambios clave al texto original, incluyendo ajustes al artículo transitorio que contemplaba la retroactividad, punto que generó fuerte polémica.

Aunque legisladores de oposición intentaron frenar el avance de la reforma mediante mociones suspensivas para regresar el dictamen a comisiones, estas fueron desechadas al inicio de la sesión. Posteriormente se presentaron diversas reservas y posturas de los distintos grupos parlamentarios antes de proceder al análisis puntual del proyecto.

¿Cuáles son las principales modificaciones a la Ley de Amparo?

La reforma aprobada representa una transformación significativa en el funcionamiento de los juicios de amparo. A continuación, los cambios más relevantes:

Digitalización total del juicio de amparo: A partir de esta reforma, los procedimientos podrán llevarse a cabo completamente en línea, equiparando legalmente los expedientes electrónicos con los físicos y estableciendo reglas uniformes para su manejo.

A partir de esta reforma, los procedimientos podrán llevarse a cabo completamente en línea, equiparando legalmente los expedientes electrónicos con los físicos y estableciendo reglas uniformes para su manejo. Reducción de plazos procesales: Los jueces contarán con un máximo de 90 días naturales para emitir sentencia tras la audiencia constitucional, lo que representa una disminución considerable en los tiempos actuales de resolución.

Los jueces contarán con un máximo de 90 días naturales para emitir sentencia tras la audiencia constitucional, lo que representa una disminución considerable en los tiempos actuales de resolución. Rechazo expedito de recusaciones infundadas: Los tribunales tendrán mayor margen para desechar recusaciones que se presenten con el fin de entorpecer o dilatar los procedimientos.

Los tribunales tendrán mayor margen para desechar recusaciones que se presenten con el fin de entorpecer o dilatar los procedimientos. Nuevos criterios sobre interés legítimo: Se amplía el concepto para incluir afectaciones tanto individuales como colectivas, eliminando los requisitos de que la afectación sea directa o actual.

Se amplía el concepto para incluir afectaciones tanto individuales como colectivas, eliminando los requisitos de que la afectación sea directa o actual. Lineamientos más estrictos para medidas cautelares: Los jueces deberán justificar el otorgamiento de suspensiones temporales basándose en tres principios: apariencia de buen derecho, interés suspensional y la prevalencia del interés social.

Los jueces deberán justificar el otorgamiento de suspensiones temporales basándose en tres principios: apariencia de buen derecho, interés suspensional y la prevalencia del interés social. Cambios fiscales importantes: El Código Fiscal de la Federación incorpora nuevas causales de improcedencia para el recurso de revocación, especialmente cuando se trate de créditos fiscales ya determinados por resoluciones firmes o solicitudes de prescripción de esos créditos.

El Código Fiscal de la Federación incorpora nuevas causales de improcedencia para el recurso de revocación, especialmente cuando se trate de créditos fiscales ya determinados por resoluciones firmes o solicitudes de prescripción de esos créditos. Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Se ajusta para evitar que este órgano revise actos ya resueltos de manera definitiva, eliminando su competencia sobre ciertos casos fiscales cerrados.

Con esta reforma, el Gobierno Gederal busca agilizar y modernizar el juicio de amparo, reducir la litigiosidad innecesaria y cerrar puertas al uso estratégico de figuras legales para frenar actos de autoridad. Sin embargo, la oposición y sectores jurídicos han advertido sobre los posibles riesgos en cuanto a garantías individuales y retroactividad legal. El debate continuará mientras se analiza su aplicación práctica.

