Afirman que personal del IMSS en Chiapas atendió a Zoé Robledo

Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tuxtla Gutiérrez atendió la noche del domingo al director general, Zoé Robledo Aburto, tras el accidente que sufrió en el tramo carretero del aeropuerto Ángel Albino Corzo a la capital de Chiapas, informó la institución federal.

Robledo sufrió una fractura en el brazo derecho y un esguince cervical.

Versiones en redes sociales señalaron que el funcionario federal no había acudido a ninguna clínica del IMSS, si no a un hospital particular. Sin embargo, la institución informó este lunes en un comunicado que Robledo y su colaborador, Javier López, fueron atendidos en la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 13 de Tuxtla Gutiérrez.

Ambos pacientes fueron recibidos, aproximadamente, a las 20:00 horas en el servicio de Atención Médica Continua de la UMF No. 13, donde fueron valorados por los médicos Liliana Morales Vázquez e Iván Robles Pascacio, "residentes de primer año".

Al director general, indicó, se le realizó radiografía anteroposterior y oblicua del antebrazo derecho y rayos x anteroposterior y laterales de columna cervical, mientras que a Javier López se le tomaron radiografías de tórax y mano, así como ultrasonografía abdominal.

Y una vez que fueron valorados y diagnosticados por el traumatólogo de base, doctor Santiago Figueroa, a Robledo se le inmovilizó la extremidad derecha con la aplicación de yeso y fue egresado para seguimiento domiciliario.

Aunque a Javier López se le indicó hospitalización para observación "por fractura costal" y del dedo de la mano, además de ultrasonografía para descartar o confirmar lesión abdominal por traumatismo cerrado.

El IMSS detalló que proporcionaron atención médica emergente, en la UMF No. 13: el director de esa unidad médica Francisco Ricardo Escobar Díaz; Ángel Santiz Morales, enfermero, y Myrna García Torija, técnica en atención y orientación al derechohabiente.

Estuvieron también la médico de base Pamela del Carmen Álvarez López, Iván Robles Pascacio, médico residente R1; Liliana Morales Velázquez, médico residente R1, y la técnica radióloga Verónica Aguilar Alegría.

El director general del IMSS se accidentó la tarde del domingo en el tramo carretero del aeropuerto Ángel Albino Corzo a Tuxtla Gutiérrez.

En el percance automovilístico falleció el profesor de educación física del jardín de niños Rafael Ramírez Castañeda, Mariano Champo Teco, cuyo sepelio se realizará esta tarde en su municipio natal Suchiapa.

El accidente ocurrió durante el traslado de Robledo Aburto al aeropuerto Ángel Albino Corzo.

El director general concluyó el fin de semana una gira de trabajo de dos días en Chiapas, acompañado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; el gobernador Rutilio Escandón Cadenas; la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, entre otros, en donde se puso en marcha la Estrategia de Intervención Social de Salud Comunitaria.

