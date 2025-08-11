Continúa búsqueda de dos personas desaparecidas por lluvias; ya son 10 muertes en el año

En lo que va del temporal de lluvias en Jalisco, 10 personas han fallecido, mientras que al menos otras dos están desaparecidas, quienes presuntamente fueron arrastrados por las fuertes corrientes de agua que corren en las vialidades. Personal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan continúan con las labores de búsqueda de las víctimas.

La primera de ellas es Vanessa Elizabeth Espino Estrada, de 32 años, quien fue arrastrada tras las lluvias que azotaron a las colonias La Martinica y Lomas de Tabachines, en Zapopan, el pasado 15 de julio. Hasta ahora sólo se ha localizado el casco y la motocicleta en la que circulaba, y las labores de búsqueda se llevan a cabo en camino a las Cañadas y avenida Valle de San Isidro, en el cauce del Río Santiago, en carretera a Saltillo y Federalismo y en el puente de avenida Guadalupe.

PUEDES LEER: Inicia ampliación y modernización del libramiento de Lagos de Moreno

Además de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, en la búsqueda también participan personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, de la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas y familiares y amigos de Vanessa.

Asimismo, se lleva a cabo la búsqueda de un joven de aproximadamente 25 años quien habría sido arrastrado por la corriente el pasado domingo en la colonia Santa Ana Tepetitlán, también en Zapopan. Según vecinos, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta cuando cayó al canal en el cruce de las calles Leona Vicario y Aldama. Protección Civil del municipio indicó que no se han localizado indicios del joven, pero las labores de búsqueda continúan.

En tanto, de las 10 muertes relacionadas con el temporal, siete fueron reconocidas como víctimas mortales directamente asociadas a las lluvias por autoridades de Protección Civil del Estado, y tres indirectas. La última de ellas fue Adrián Guerrero, quien fue arrastrado por la corriente mientras conducía en motocicleta a un canal pluvial en el cruce de las avenidas de Los Altos y Hacienda de Atemajac, en Tlajomulco, el pasado 12 de julio. Su cuerpo fue hallado cinco días después en un canal ubicado a un costado del vaso regulador del fraccionamiento Villas del Hacienda.

LEE TAMBIÉN: Carlos Lomelí pide realizar consulta ciudadana sobre el segundo piso en López Mateos

YC