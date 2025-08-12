Dos personas resultaron lesionadas tras la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah, en la alcaldía Benito Juárez . Reportes preliminares señalan que una falla eléctrica en el sistema de elevadores habría ocasionado la caída en el elevador.

Tras la falla, personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez acudió a la emergencia y rescató a los lesionados. Los lesionados serían dos usuarios de una tienda departamental en Mitikah, que ya fueron trasladados a un hospital.

#CDMX ��|| Un elevador en Plaza Mítikah ubicada en Churubusco y Universidad, cayó de forma escalonada desde planta baja hasta el sótano 7, dejando a un hombre y una mujer, de 47 y 60 años, con lesiones en cabeza y cervicales. Ambos fueron trasladados a un hospital.

Protección… pic.twitter.com/3itHOkMuHE— Primera Línea Mx (@esprimeralinea) August 13, 2025

Las dos personas lesionadas ya están siendo atendidas por personal de Protección Civil.

Debido al incidente desalojarán la plaza y revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. "No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas", dijo Luis Mendoza Acevedo, alcalde de la alcaldía Benito Juárez.

Con relación al incidente ocurrido en Plaza Mítikah, la alcaldía Benito Juárez informa lo siguiente: pic.twitter.com/8d81KDb1mN— Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 13, 2025

