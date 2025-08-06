Esta es la nueva página donde debes tramitar tu acta de nacimiento

El Gobierno de México ha lanzado una nueva plataforma digital para facilitar a la ciudadanía el trámite en línea de actas de nacimiento, con el objetivo de mejorar la seguridad, accesibilidad y eficiencia del proceso.

Desde el 1 de agosto, el portal oficial para realizar este trámite es https://www.gob.mx/ActaNacimiento , una página que sustituye al sitio anterior y centraliza todos los servicios relacionados con el Registro Civil a nivel nacional. A través de esta nueva plataforma, cualquier persona puede consultar, descargar e imprimir actas de nacimiento desde cualquier parte del país siempre y cuando cuente con conexión a internet.

El trámite es completamente en línea y está disponible las 24 horas del día, para obtener el documento, solo es necesario contar con datos personales básicos, como nombre completo, fecha de nacimiento, entidad federativa y Clave Única de Registro de Población (CURP). Una vez validada la información y luego d e haber realizado el pago de derechos, el sistema genera un archivo en formato PDF que puede imprimirse en hoja blanca tamaño carta, con plena validez legal.

Algo que es importante destacar es que para poder realizar este y cualquier otro trámite en la página del registro civil, también debes tener activa una cuenta en Llave MX. También, en esta nueva plataforma es posible verificar el costo actualizado del acta de nacimiento de acuerdo con la entidad federativa donde fuiste registrado, lo que elimina la necesidad de buscar esta información en páginas externas.

Además de actas de nacimiento, el portal también ofrece servicios relacionados con actas de matrimonio, defunción y reconocimiento, lo que representa un avance importante hacia la digitalización de trámites gubernamentales.

Con esta iniciativa, se busca reducir filas en oficinas del Registro Civil, combatir la corrupción y brindar a los ciudadanos un servicio más ágil y confiable, acorde a las necesidades digitales actuales.

YC