El Gobierno federal actualizó la cifra de muertos por el huracán “Otis” a 48 personas fallecidas: 43 en el puerto de Acapulco y cinco en Coyuca de Benítez.

En un informe del cuarto día de trabajos que realiza la Federación en Guerrero, se indicó además que de acuerdo con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, hay 10 extranjeros reportados como desaparecidos.

Por otra parte, al menos 263 personas provenientes de 15 países fueron localizadas y sacadas de Acapulco, compartió ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los visitantes que abandonaron el destino turístico son de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Japón, Perú y Suiza, mientras que otros son de naciones como Bélgica, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

La administración federal también subrayó que se documentan hasta el momento 273 mil 844 viviendas afectadas tras el golpe del huracán categoría 5 y que hay una comunidad incomunicada por la creciente del río rumbo a la Sierra de Chilpancingo de los Bravo.

Aumenta a 48 muertos el saldo del huracán “Otis”

Entre la desolación y el caos, habitantes de la ciudad turística de Acapulco comenzaron ayer a enterrar a algunas de las 48 víctimas que dejó el huracán “Otis”, mientras crece la preocupación por las personas que siguen sin aparecer a cinco días de la tragedia.

A las puertas de la morgue de la ciudad, Katy Barrera, de 30 años, aguardaba junto a otros familiares la entrega de los cuerpos de su tía y sus dos primos, de 13 y 2 años, quienes murieron luego de un alud sobre su humilde casa.

A la tragedia de Barrera se suma el hecho de que su madre, hermano y un tío permanecen desaparecidos. “Que no se mienta… son muchas las personas que están llegando muertas, son miles de desaparecidos”, dijo la mujer al quejarse de las cifras que ofrecen las autoridades.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo ayer en un comunicado que murieron 48 personas a consecuencia del huracán en Guerrero, de las cuales 43 correspondían a Acapulco y otras cinco al municipio de Coyuca de Benítez.

Más temprano, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que las autoridades mantenían la búsqueda de 36 personas, pero luego la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ajustó la cifra a seis desaparecidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó la localización de 263 extranjeros que ya fueron evacuados de Acapulco.

Hasta el sábado el Gobierno había reconocido 39 fallecidos y 10 desaparecidos. El número de víctimas a consecuencia del devastador huracán que golpeó Guerrero, y en particular a Acapulco, se ha convertido en un tema de controversia, ya que algunos medios locales informaron de la recuperación de más cuerpos y familiares siguen reportando numerosas personas desaparecidas.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo el sábado que la probable causa de la muerte de las víctimas del huracán fue “asfixia por sumersión”, aunque admitió que se continúan las investigaciones para identificar a los fallecidos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a sus adversarios, a los que acusó de utilizar las muertes y la tragedia con fines políticos.

Barrera admitió sentirse desesperada por no encontrar a sus familiares. “Quiero tener una actitud positiva a como los encuentre, vivos o muertos”. La mujer describió la situación en Acapulco afirmando que la ayuda humanitaria no está llegando a todos los pobladores, lo que ha incentivado los saqueos a comercios. “Ya no hay comida, ya no hay agua. La gente está pidiendo en las calles”.

Las autoridades civiles y militares proseguían con las labores de limpieza en las vías de la ciudad de un millón de habitantes.

Decenas de personas cargan sus celulares en una iglesia que da albergue a afectados. EFE

El meteoro golpeó fuertemente a embarcaciones y pescadores

Desde una playa de Acapulco, Kristian Vera observaba el sábado docenas de barcos hundidos, entre ellos tres suyos, en medio de la desolación que ahora impera en ese puerto turístico.

A pesar de haber perdido su medio de sustento tras el paso del huracán categoría cinco por la costa sur del Pacífico, esta pescadora de 44 años se sentía afortunada. La mujer contempló cómo sacaban un cuerpo del agua y cómo las familias iban y venían en busca de sus familiares.

Apoyada en un pequeño bote pesquero de madera como el suyo, volcado sobre un costado de la playa repleta de basura y árboles caídos, Vera relató que muchas de las personas que murieron eran pescadores que cuidaban sus embarcaciones o capitanes de yates a los que sus propietarios les habían pedido que se aseguraran de que los barcos estuvieran bien cuando el huracán aún era una tormenta tropical.

“Esa noche yo estaba preocupada porque de eso vivo yo, es como mantengo a mis niños. Pero cuando me di cuenta que era fuerte el viento, dije: ‘yo mañana no voy a tener un barco”.

Proponen fondo de reconstrucción

La presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, propuso que en la revisión, análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 se incluya la creación de un Fondo de Reconstrucción para Acapulco y zonas afectadas en Guerrero, tras el paso del huracán “Otis”.

En su propuesta especifica que los recursos provendrían de la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial. “Es momento de que, sin regateos políticos, se destinen recursos suficientes y constantes”, dijo.

ESPECIAL

El Papa Francisco reza por las víctimas

El Papa Francisco rezó ayer durante el Ángelus dominical por las víctimas del huracán “Otis”, que tocó tierra el miércoles en la ciudad de Acapulco, en el sur de México, y ha causado por el momento 48 fallecidos y varias personas desaparecidas.

"Transmito mi cercanía a la población de la zona de Acapulco en México, azotada por un huracán muy fuerte. Rezo por las víctimas, por sus familias, por los que han sufrido graves daños", pidió desde la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro.

ESPECIAL

Sólo 16 mil inmuebles están asegurados

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que en Acapulco hay alrededor de 16 mil inmuebles y 20 mil vehículos asegurados.

De acuerdo con el organismo, los ajustadores de las diferentes compañías aseguradoras ya se encuentran en los alrededores de la región afectada, con el fin de acelerar y evaluar los daños; sin embargo, la labor se ha complicado por la falta de energía eléctrica, telefonía e internet.

“Estas situaciones están contempladas en el actuar ante un desastre, a través de protocolos de sector que ayudan a reducir el impacto. Las aseguradoras están haciendo todo lo posible para agilizar el proceso y comenzar cuanto antes la recuperación”, dijo la AMIS.

Llama el cardenal a apoyar a damnificados

El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a los feligreses para que apoyen con despensas y artículos de limpieza a los damnificados de Guerrero por el huracán “Otis”.

Al terminar la misa dominical, el cardenal dijo que en este momento los guerrerenses deben contar con el apoyo de todos los mexicanos.

Se pueden llevar los donativos a las parroquias o directamente a Cáritas de Guadalajara. “Nosotros vamos a canalizar toda la ayuda por Cáritas Diocesana y después por Cáritas Nacional. Esa es la línea que tenemos para apoyar a los hermanos necesitados de Acapulco”, comentó José Francisco Robles Ortega.

Los feligreses podrán llevar los alimentos y productos de higiene también a la sede de Cáritas. “Alimentos en este momento no se están pidiendo, solamente alimentos no perecederos, agua, etcétera”, aclaró.

La Conferencia del Episcopado Mexicano comunicó que por medio de Cáritas Mexicana, todas las Cáritas Diocesanas están invitadas a sumarse en un gesto de solidaridad cristiana para ayudar a nuestros hermanos de la Arquidiócesis de Acapulco y otras comunidades afectadas por el huracán “Otis”.

Cáritas Mexicana se encargará de coordinar y hacer llegar a través de las Cáritas Diocesanas locales toda la ayuda en especie y recursos económicos que se logren reunir gracias a la generosidad de los fieles.

“Les pedimos encarecidamente motivar con sus comunidades la donación de víveres, artículos de limpieza e higiene personal, así como aportes económicos para la reconstrucción de las viviendas”, dijo.

Cáritas Mexicana

Cuenta de apoyo con donativos

Cáritas Mexicana IAP

Banco: BBVA

Cuenta: 0123456781

Clabe Interbancaria: 012 180 00123456781 5

Algunas personas esperan por horas o días por agua y comida para sus familias. EFE

Voz del experto

Alejandro Macías, infectólogo

Acapulqueños, en peligro de infecciones

El doctor e infectólogo Alejandro Macías afirmó que ante el nulo funcionamiento de los drenajes y la falta de agua potable en Acapulco, los pobladores están en riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales o dengue, tras el paso del huracán “Otis” que dejó múltiples afectaciones en Guerrero.

Ante la contaminación fecal del agua y de los alimentos, la gente puede enfermar de cólera, salmonelosis y tifoidea, dijo el especialista, quien recalcó que se requiere de forma inmediata acceso a agua limpia y el saneamiento del drenaje.

El infectólogo expresó que “las acciones que debe realizar el sector Salud y el Gobierno de México es garantizar el agua potable, la limpieza de los drenajes, de los escombros y sacar el agua estancada, ya que es un foco de infección”.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó que, ante un desastre natural, a nivel institucional se deben establecer planes de preparación contra una posible epidemia del dengue, que a su vez debe estar incluida en los planes nacionales de preparación para casos de desastre en las zonas de riesgo reconocidas.

También se debe contar con un grupo básico de personal adiestrado, equipo, apoyo logístico y utilizar los datos epidemiológicos relacionados con el manejo de enfermedades locales.

La institución recalcó que la población debe aplicar técnicas de reducción de fuentes de mosquitos en sus hogares. A fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, Protección Civil aconsejó utilizar agua hervida o embotellada, y lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar o servir alimentos. Las instancias de salubridad deben coordinarse para atender a la población.

