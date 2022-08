AMLO y sequía en Nuevo León: El presidente pone veda a la producción de la cerveza

Este lunes fue anunciado por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador que habrá "una veda" a la instalación de plantas productoras de cerveceras en el norte del país ante la escasez del agua, y en su lugar, informó, lo podrán hacer en el sur y sureste del país, donde sí hay agua.

No obstante, aclaro que lo que se busca es no dejar sin permiso a este tipo de empresas, ya que destacó que el país es el que más produce cerveza en el mundo, lo cual significa inversión y empleos.

"No es decir: 'Ya no vamos a producir cerveza'; es decir: 'No se va a producir cerveza en el norte', o sea, ya veda".

"¿Quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí está el Grijalva, ahí está el Usumacinta, ahí está el Papaloapan. Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua donde están abatidos por completo los mantos freáticos", dijo.

Buscan poner orden en las concesiones del agua

En Palacio Nacional, López Obrador señaló que se tiene que poner orden en las concesiones de agua y darle prioridad al consumo personal del líquido.

"Estoy convencido desde hace tiempo, pero creo que por lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos es importante poner orden todo lo que son las concesiones de agua y darle, como tú lo planteas, la prioridad, como debe de ser, al usuario, al que utiliza el agua para alimentarse, para desarrollarse, el agua vinculada al consumo básico de los seres humanos, un derecho humano.

"Entonces, eso lo vamos a garantizar y es cosa de que revisemos cómo", comentó.

