El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, de 78 años, y Joaquín Mora, de 80, años, en la sierra Tarahumara en Chihuahua, el pasado lunes, en donde también fue asesinado un guía de turista, y anunció que ya se tiene identificado al presunto responsable, además de que fueron enviados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la zona.

En conferencia de prensa "mañanera", López Obrador aseguró que hay dos personas que se encuentran desaparecidas y una menor fue liberada.

Manifestó que en este momento lo que más importa es encontrar los cuerpos, y que "va avanzando la investigación, y el detener a los responsables".

"Expresar mis condolencias a la Compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del mundo, por estos lamentables hechos sucedidos en la sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el municipio de Urique, donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada, pobre, sacerdotes de alrededor de 80 años. Es una misión que lleva mucho tiempo trabajado para las comunidades. Dos de estos religiosos fueron asesinados, y también, ya comprobado, un civil, y hay todavía dos personas desaparecidas, entre ellos una señora, la esposa de una de las víctimas".

"Se está haciendo una investigación. Hay ya elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional, se actuó de inmediato, hay una búsqueda, ya se tienen identificado al responsable, al homicida, y vamos a seguir con las investigaciones. También se está haciendo lo que le corresponde el gobierno de Chihuahua, pero dimos la instrucción, aunque se trata de un asunto del fuero común de enviar a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional".

"¿Van atraer el caso?", se le cuestionó.

"Ahora lo que nos importa más es encontrar los cuerpos, ya se ha avanzado en la investigación y detener a los responsables. El caso lo lleva la Fiscalía del Estado de Chihuahua, el proceso judicial, pero lo que nos importa ahora es encontrar los cuerpos y detener a los responsables. Vamos a estar informando sobre este lamentable hecho".

El presidente López Obrador señaló que esta zona de la sierra Tarahumara ha estado desde hace mucho tiempo infiltrada y dominada por la delincuencia y recordó que en 2008 en Estación Creel un comando irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas.

"Esa zona de la sierra ha estado desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia para tener los antecedentes, en esa zona se han cometido crímenes como lo sucedió en la estación Creel en 2008 que un comando irrumpió en una reunión y asesinaron a 13 personas y lo mismo en toda la región".

Señaló que el presunto homicida ya está identificado y cuenta con una orden de aprehensión desde 2018 por el asesinato de un turista estadounidense.

"Entonces es esa una zona que está dominada por esta banda, por este grupo y se está haciendo el trabajo que nos corresponde".

"¿Son dos personas las que están secuestradas?", se le preguntó.

"No, son más. Se habla de cuatro o seis, incluidos los tres que se consideran que fueron asesinados".

"¿Hay niños?", se le siguió cuestionando.

"No, había una niña perece y la liberaron".

Al preguntarle si los turistas son mexicanos o extranjeros, el jefe del Ejecutivo federal pidió esperar a los resultados de la investigación "porque si no no se ayuda, no se da la información".

"Estamos trabajando allá, está la Secretaría de la Defensa Nacional y hay elementos suficientes del gobierno federal", afirmó.

