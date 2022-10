El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que sus hijos mayores sufrieron acoso por parte espías cuando eran menores de edad y vivían en Villahermosa, Tabasco.

En conferencia de prensa "mañanera", López Obrador informó que su hijo Gonzalo López Beltrán le relató que cuando acudía a las "maquinitas" de videojuegos, un hombre le regalaba dinero como medio para obtener información privada sobre la relación de su papá y su mamá Rocío Beltrán.

El Mandatario federal señaló que su hijo menor Jesús Ernesto también ha sufrido mucha discriminación y acoso.

"El otro día hablaba con uno de mis hijos y me platicaba algo increíble por el nivel de perversidad. Me decía -no lo había contado- pero ellos padecieron de acoso, sobre todo los grandes cuando yo estaba en la oposición, Jesús (su hijo más pequeño) también, pero ya es distinto, aunque también mucha discriminación y acoso. Pero esto que me contaba Gonzalo que tiene ahora 32, 33 años, es de que cuando estaba pequeñito en la primaria en Villahermosa, pues iba a las 'maquinitas' de la tienda de la esquina en Villahermosa y llevaba su dinero y se le acababa; entonces de repente llegaba un señor y le decía 'yo soy amigo de tu papá, toma (dinero), para que sigas jugando', y 'pues gracias' (respondía su hijo), y dice (el hombre) 'oye y cómo se llevan ahora tu papá y tu mamá. ¿Ya no le sigue pegando tu papá a tu mamá?'".

"Era un niño sacándole información a un niño, y va Gonzalo y se lo cuenta a su mamá, quien le dice 'ese no es amigo de tu papá, es de los que lo vigilan a tu padre' y eran de los que estaban enfrente de la casa día y noche vigilando, espiando y me dice que lo veía y le producía mucho miedo cada vez que lo que veía después", relató.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que debe de terminar todo lo relacionado con el espionaje.

OA