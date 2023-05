El Presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a los "conservadores" el espionaje telefónico que habría sufrido Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.

"No fue el gobierno federal, no fue el Ejército, no fue el sistema de inteligencia, seguramente si lo intervinieron fueron los mismos de siempre, estos conservadores autoritarios, queriendo confundir", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre el tema, el Presidente dijo que es importante aclararlo porque lo que quisieran "estos progres buena onda" es que pudieran tener pruebas para decir: "ya ven, son iguales, son lo mismo".

Agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría investigar el presunto espionaje, pero insistió que son "las guacamayas" que hackean, "son nuestros adversarios que hasta reciben dinero del extranjero, esos son los que están espiando".

"Son los que quieren confundir, culpándonos a nosotros, es el mundo al revés, quieren manipular, que quede claro: No espiamos a nadie, se hace inteligencia que tiene que ver con las órdenes solicitarlas a la Fiscalía o delitos como secuestros, es cuando se usa la inteligencia, para hacer escuchas", declaró López Obrador.

Aseguró que todavía se hace espionaje, pero son los que espiaban antes "y no dudo que agencias del extranjero".

"Pero nosotros no espiamos, eso que quede claro. ¿Y quiénes espían? Pues los que compraron aparatos, hay de esos aparatos por todos lados que espían, porque creen ustedes que el señor que está acusado de tortura (Tomás) Zerón se fue a Israel", expresó.

vll