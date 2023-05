El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará una carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para insistir en la extradición de Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien está acusado de tortura.

"Voy a enviar una segunda carta al primer ministro de Israel sobre este tema, no es posible que Israel proteja a quien está acusado en México de tortura".

En conferencia de prensa, en tono enérgico, el titular del Ejecutivo aseguró que ningún país debe proteger a torturadores, mucho menos un país cuyo pueblo sufrió de torturas.

"Eso es una incongruencia, estoy seguro que habrá respuesta", señaló.

El Presidente López Obrador criticó que hasta "The New York Times" protege al ex funcionario federal implicada y a quien se le investiga por tortura durante la investigación que realizó para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Señaló que ya tiene el borrador que enviará al primer ministro de Israel, solo hace falta afinarlo.

vll