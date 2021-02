AMLO rechaza uso de cubrebocas tras padecer COVID-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó ayer a la conferencia de prensa matutina. Después de ausentarse dos semanas tras contraer COVID-19, rechazó de nuevo usar el cubrebocas o pedir que los habitantes lo hagan.

“De acuerdo a lo que plantean los médicos, no contagio”, afirmó.

Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha recomendado la portación del artículo incluso para los vacunados.

El Mandatario destacó que la utilización de la mascarilla es decisión de cada persona.

“En México no hay autoritarismo, todo es voluntario. Se recomienda cuidar la sana distancia, no hacer actos masivos, cuidarnos de hasta reuniones familiares”.

Agregó que recibió tratamientos experimentales y expresó que se infectó porque, a diferencia de otros jefes de Estado, no abusó de su cargo.

“Primero, no abusé. Pude haberme vacunado. Hay presidentes que han sido de los primeros y se vacunan con el pretexto de que de esa manera dan el ejemplo. Y dos, porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado. Me cuidé, guardé la sana distancia, pero me tocó y afortunadamente salí adelante”.

A pesar de la escasez de vacunas, el Presidente reiteró que el país recibirá suficientes dosis de Pfizer, Rusia, China e India para inocular a los mexicanos mayores de 60 años para finales de marzo.

Carlos Alonso Reynoso, especialista en Salud Pública y Epidemiología, resaltó que López Obrador y todos los mexicanos deben usar cubrebocas aún después de superar el virus porque no sólo tiene utilidad para protegerse en lo individual, sino también a los demás.

“El Presidente no tiene la certeza de cuánto durará su periodo de inmunidad, nadie la tiene. Ante la incertidumbre es mejor usar siempre el cubrebocas. Que él diga que no va a usarlo porque ya se recuperó, y ya no puede contagiar, envía un mensaje equivocado a la población”, acentuó.

El especialista añadió que la posibilidad de segundos contagios incrementa con la circulación de nuevas variantes de COVID-19.

