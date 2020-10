AMLO prevé que en 15 años México será "una gran potencia, con paz y tranquilidad"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado, durante su conferencia "mañanera", sobre cómo sería el país en 2035 y él respondió que en 15 años, México será una gran potencia con paz y tranquilidad.

"Una gran potencia, con paz y la tranquilidad"

"Una gran potencia, con paz y la tranquilidad, porque la paz es fruto de justicia, lo que estamos haciendo ahora es establecer las bases para que haya justicia, que no haya la monstruosa desigualdad económica y social que produjo el modelo neoliberal", indicó AMLO.

No obstante, López Obrador reconoció que la procuración de justicia es un tema pendiente, pero aclaró que ahora ya no hay impunidad, ni se protege a nadie desde la Presidencia.

"Hay un atraso porque no se le daba curso a las denuncias y al final de cuentas, se castigaba al 1% de los denunciados, una gran impunidad en todo el proceso, pero eso dependía mucho de arriba.

"Si el Presidente tenía como protegido y cómo su funcionario principal al secretario de Seguridad (Genaro García Luna) y el secretario de seguridad está acusado de tener vínculos con la delincuencia organizada, imagínense", declaró AMLO.

"O este otro asunto del ex secretario de la Defensa (Salvador Cienfuegos Zepeda), que no se sabe si es responsable o no, pero imagínese cómo estaba, pero eso ya no, porque no somos iguales, pero tiene que ver mucho con la democracia, cómo se llega, qué ideales se tienen, los principios, la autoridad moral.

"Si es por la parafernalia del poder, qué va a pasar en México en 15 años, toco madera si regresara el mismo régimen de corrupción y privilegios, más decadencia, pero no va a ser así, porque estamos en un proceso de renovación y moralización de la vida pública", agregó el Presidente.

OA