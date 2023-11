El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que "no respalda" las intenciones de su hermano José Ramiro y su prima Manuela Obrador de disputar un lugar en el Senado.

"No, yo no respaldo a mi familia, no. Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, de que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar un cargo", dijo el Mandatario durante su conferencia mañanera de hoy desde Oaxaca.

López Obrador se refirió con eso a las intenciones de su hermano José Ramiro y de su prima Manuela, quienes buscan una candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el Gobernante, para las elecciones de 2024, cuando se renovará el Congreso y el Senado, además de la Presidencia.

José Ramiro ha manifestado su intención en el estado de Tabasco, donde nació el presidente, y Manuela en la vecina entidad Chiapas.

"Eso hay que verlo con la ley, cuándo se da el caso de nepotismo, en qué condiciones, está establecido legalmente, si hay una relación directa, pues entonces sí hay nepotismo", mencionó ahora el Presidente.

López Obrador recordó, incluso, que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, "ni siquiera" aceptó el cargo como "primera dama" del país al recordar que ella está dedicada a la academia.

"Acaba, incluso, de lograr un ascenso académico, ya es nivel 2 del sistema nacional de investigaciones por sus trabajos, porque está dedicada a la academia, pero no tiene nada que ver con lo relacionado con el Gobierno", expresó.

Dijo que en el caso de sus hijos "se han portado muy bien", y no están metidos en ningún cargo político.

"Ya cuando yo me vaya, pues a lo mejor, pero yo ya no voy a estar porque ya me voy a jubilar en 10 meses", recordó.

Señaló que a sus familiares los quiere "muchísimo", pero será dentro de 10 meses, cuando deje el cargo de la Presidencia de México, cuando quedarán en "libertad", aunque enfatizó que espera que "todos se porten bien" tras su salida de la vida política.

