AMLO niega "amenazas" a Estados Unidos por caso Cienfuegos

Luego de que el New York Times publicara que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amenazó a Estados Unidos con expulsar a los agentes de la DEA del país sino retiraban los cargos contra Salvador Cienfuegos, el Mandatario mexicano dijo que era mentira.

"Ahora están diciendo que amenazamos con expulsar a los agentes de corporaciones extranjeras (DEA). No amenazamos a nadie… Ahora hay expertos opinando, hasta el 'New York Times' y el 'Wall Street Journal' en sus notas se equivocaron, porque no amenazamos de expulsión a los agentes".

Durante la mañanera, AMLO señaló que el gobierno de México pidió un informe sobre la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional y que se respetaran los acuerdos de cooperación.

"Lo único que hicimos fue expresar por la vía diplomática nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien, ahora la Fiscalía es que va a llevar cabo esta investigación".

Ebrard respalda a AMLO

Asimismo, el canciller Marcelo Ebrard coincidió con que no se amenazó sino que se pidió respetar los convenios de colaboración en materia de seguridad con el país vecino del norte.

"Que fue lo que dijo México, ¿amenazó?, no, dijo aquí está en convenio, tenemos cooperación en todo, armas, fentanilo… En síntesis, respeto a ese acuerdo, se informó al gobierno de México, no, se violó el acuerdo, sí, eso fue".

Señaló que México no podía mandar solo una nota diplomática y ya. "En esto hay dos caminos: o se repara esa violación al acuerdo, o entonces pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación, porque nosotros no lo pusimos en duda".

GC