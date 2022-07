El Presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a los periodistas Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio a que presenten "pruebas" de que en su pasado encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "fue a entregarle" mil 500 millones de dólares" para proteger la frontera.

"Lo emplazo a él (Carlos Loret) y Riva Palacio a que presenten pruebas, porque es una vil calumnia", declaró López Obrador.

El Presidente López Obrador acusó que sus adversarios están dedicados por entero a calumniar.

"Imagínense, Loret de Mola diciendo que fui a entregarles mil 500 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, que me lo pidió el presidente Biden, una gran mentira".

En conferencia de prensa "mañanera", en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo recordó que su gobierno lleva a cabo –desde el año pasado- un programa para modernizar y fortalecer las adunas y puertos con recursos de un fideicomiso de aduanas que tiene 100 mil millones de pesos.

Fustigó que a esos periodistas, a lo mejor, ya no les interesa la credibilidad y aplican la máxima del hampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna.

"Imagínense, que le voy a permitirle a un gobierno extranjero que me obligue a usar recursos del presupuesto público para proteger a habitantes de otro país, además es una falta de respeto al presidente Bien, a la vicepresidenta Kamala Harris, ¿De dónde obtienen esa información?".

"Igual de que cómo supuestamente me recibieron en la Casa Blanca: 'a ver primero nos vas a financiar mil 500 millones de dólares, segundo queremos que detengas a Caro Quintero, tercero, que ofrezcas disculpas por haber promovido el que no asistieran a la llamada cumbre de América, por haberte insubordinado', no".

El Presidente López Obrador señaló que el presidente Biden es una persona docente y respetuosa.

"Es que Riva Palacio, quien conoce de los políticos a Salinas y cree que todos los políticos son como Salinas, Loret de Mola, ¿A quién conoce?, pues a los mismos".

OA