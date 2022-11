En la "mañanera" de hoy, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hace falta realizar una reforma para acabar con la corrupción en el Poder Judicial, aunque aseguró, lo hace sin el ánimo de socavar la credibilidad.

"Donde sigue habiendo notoriamente impunidad y protección es en el caso del Poder Judicial, para liberar a personas que comenten delitos y los liberan porque se integró mal la averiguación, se vuelven muy legalistas, es un problema estructural y puede salir una reforma del Poder Judicial".

Previo a presentar el informe Cero Impunidad, López Obrador dijo que hoy expondrían el caso de un juez porque siguen habiendo "sabadazos", liberaciones de delincuentes.

López Obrador señaló que ya no hay contubernio entre autoridad y el crimen organizado, como ocurrió con el secretario de seguridad Genaro García Luna, investigado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

"No hay ningún grupo protegido. El que cometa el delito es castigado, no hay acuerdos y no hay negociación. Eso ayuda a los de la delincuencia para que sepa claramente que no se permite la impunidad, que no les vayan a decir, o te preocupes no va a pasar nada, ya es otra cosa distinta".

GC