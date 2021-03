AMLO anuncia restitución de tierras y agua para el pueblo yaqui

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que como parte del reconocimiento a los abusos que sufrió el pueblo yaqui, se realizan acciones de justicia como la restitución de tierras y de agua.

En su mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador pidió a los dueños de tierras en Sonora que no se preocupen pues no se va a cometer ningún abuso, además que no va a haber ninguna expropiación en propiedades, legítima y legalmente constituidas.

"Tampoco en ejidos, es hacer una revisión de cómo está la tenencia de la tierra y cuánto tienen los yaquis de tierra en la resolución original del presidente Cárdenas y cuanta superficie es terreno nacional", refirió AMLO.

Además, informó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está verificando la legal posesión de las tierras en Sonora, además de que se proyecta la construcción de un acueducto.

"Vamos a ofrecer perdón, disculpas por lo que hizo el Estado mexicano en contra de los indígenas, de los pueblos originarios. En este contexto, en este año se están llevando acciones en beneficio del pueblo yaqui y están planteando que les arrebataron sus tierras como les arrebataron el agua", agregó.

AMLO también comentó que se tiene que hacer justicia para los pueblos yaquis, porque es una de las etnias más maltratadas en la historia del país, junto con los mayas. "La verdad es que todos los pueblos originarios han padecido mucho, han sufrido mucho", dijo.

GC