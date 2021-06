AMLO anuncia que se aplicará segunda dosis contra COVID-19 en la "mañanera"

Con el objetivo de enviar un mensaje de confianza a la vacunación contra el COVID-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se le aplicará en su conferencia de prensa matutina la segunda dosis de la vacuna de los laboratorios AstraZeneca.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO reiteró su llamado a la población mexicana a que se apliquen la vacuna por los beneficios que se obtienen.

"Ya la semana próxima, no estoy tan seguro si es la próxima o la siguiente que ya me corresponde y aquí (en su conferencia de prensa) para seguir invitando a que todos nos vacunemos porque hay quienes no quieren vacunarse, están en su derecho, es voluntario, pero si también es nuestra obligación el informar que la vacuna ayuda, protege, que no causa daños, que al contrario es una protección y que debemos de cuidarnos", dijo López Obrador.

En el salón Tesorería, AMLO manifestó que la vacunación contra el coronavirus es voluntaria, e informó que tras la aplicación del biológico se pueden tener algunas reacciones menores, pero señaló que hasta el momento no se han registrado fallecimientos.

"La vacuna ayuda, protege, por eso nos vamos a vacunar aquí, a mi me vacunaron la primera vez, tuve un poco de reacción como es normal, al segundo día, el primer día nada, el segundo día un poco de dolor de cuerpo, y al tercer día al 100 de nuevo, sin problema", dijo el Presidente López Obrador.

"Así ha sucedido con la inmensa mayoría de que sean vacunados de mujeres y hombres, no tenemos casos de enfermos graves por la vacuna, no han habido, nadie ha fallecido afortunadamente por la vacuna", agregó.

OA