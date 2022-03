AMLO, a favor de que se vendan tlayudas y otros antojitos en el AIFA

Luego de la polémica que se generó por la venta de tlayudas en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio su visto bueno para que en los locales, que aún están desocupados, se vengan tlayudas y otros antojitos.

"Yo coincido con eso, aunque no les gusten las garnachas, picadas, las tlayudas, ya quisieran, es lo más nutritivo que puede haber, son carbohidratos, es proteínas y vitaminas; los nutriólogos saben de esto (...) Uno o dos lugares para esta comida, tan exquisita y suculenta, es lo nuestro. Es que van a estar llenos esos sitios, llenos", dijo AMLO.

En la "mañanera" de hoy, en Palacio Nacional, AMLO rechazó que haya fallado la seguridad por el ingreso de vendedores ambulantes al AIFA. "No, no, al contrario, se demostró que hay libertades, que no se reprime a nadie".

López Obrador invitó a aquellos que tienen una idea distinta del AIFA a que vayan, aunque reconoció que será muy difícil que cambien, porque es mucha la cerrazón.

Ayer AMLO dijo que criticar la venta de tlayudas es un acto de racismo, clasismo, despreció y desconocimiento de las culturas en el país.

"Qué poco conocen México, las culturas de México, de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda, ¿qué quieren... cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? ¡Hamburguesas!. Es mucho el racismo, el clasismo y el coraje".

