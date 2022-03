AMLO sobre críticas por venta de tlayudas en el AIFA: "Es un acto de clasismo"

Luego de las críticas y memes que surgieron debido a los comerciantes ambulantes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que criticar la venta de tlayudas es un acto de racismo, clasismo, despreció y desconocimiento de las culturas en el país.

"Qué poco conocen México, las culturas de México, de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda, ¿qué quieren... cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? ¡Hamburguesas!. Es mucho el racismo, el clasismo y el coraje".

Durante la “mañanera” de hoy y al leer un tuit del caricaturista Hernández, quien criticó a la periodista Azucena Uresti por destacar este hecho, AMLO acusó que quienes se burlaron de la venta de tlayudas en el AIFA buscan sentirse superior a los demás.

"Pero es parte del desconocimiento de la grandeza cultural de México, y el de sentirnos superiores a los demás, eso es racismo y clasismo", reiteró.

Ayer lunes, en la ceremonia de la inauguración del AIFA no faltó la vendimia de antojitos, como las tlayudas que ofreció Carmen en 35 pesos cada una.

La mujer, de 34 años de edad, aprovechó el gentío que se trasladó al nuevo aeropuerto para vender tlayudas: "Me dieron permiso y aproveché, además no me cobraron nada por ponerme aquí".

GC