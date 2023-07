Otra vez se registró un evento en el que se repitió la práctica del acarreo entre simpatizantes para llenar el Zócalo capitalino, ahora por la convocatoria del Presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar el quinto aniversario de su victoria electoral. Autoridades capitalinas afirman que asistieron 250 mil personas.

Como lo había hecho el pasado 18 de marzo, cuando realizó otro acto multitudinario para conmemorar la Expropiación Petrolera, saturaron ayer con decenas de autobuses varias calles aledañas al primer cuadro de la Ciudad de México. Antes de emprender el último tramo para llegar al Zócalo, las personas pasaban lista con sus coordinadores, que se identificaban con chalecos guindas con la inscripción “Morena”.

Sobre el discurso, el Presidente tomó el micrófono para repetir una vez más el mensaje que expone durante sus mañaneras, a través del cual su Gobierno deambuló entre las mismas promesas de campaña y un discurso de ataque frontal a sus adversarios, a quienes considera los responsables de los problemas que sigue enfrentando el país.

El discurso del Mandatario va creciendo cada vez más en su tono agresivo en contra de sus adversarios, a los que ofende y acusa directamente. SUN/C. Mejía

Se lanza López Obrador contra Claudio X. González

A un año de las elecciones presidenciales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que la oposición se ha constituido en una especie de “supremo poder conservador”, que busca regresar obcecadamente al poder.

En el festejo por los cinco años de su victoria electoral en el Zócalo de la Ciudad de México, el jefe del Ejecutivo federal se lanzó en contra de la oposición, de la cual aseguró que está coordinada por el empresario Claudio X. González.

“Como es natural, el proceso de transformación del país ha creado una oposición conservadora, obcecada en regresar por sus fueros. Sus líderes, sus jefes, no conciben ni aceptan que ahora se gobierna para todas y todos, y no sólo en beneficio de una minoría. Siguen hablando, en su demagogia, en su retórica, en nombre de la democracia, pero actúan en realidad como oligarquía. Defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios de manera descarada y hasta ridícula. Nos hacen recordar la época de Antonio López de Santa Anna, su alteza serenísima”, señaló AMLO.

“Ahora se han constituido en una especie de supremo poder conservador. El gerente de ese grupo peculiar es Claudio X. González hijo. A él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen, le obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos”.

Ante una plaza de la Constitución llena, el Mandatario federal aseguró que aunque a todos sus opositores los une el clasismo y el racismo, eso mismo los obnubila, “les impide aceptar y ver que poco a poco, entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano, poco a poco fuimos promoviendo un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos de un Gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social”.

Acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, por todos los gobernadores morenistas, así como por los aspirantes presidenciales, el Presidente manifiesto que en vez de entender esta nueva realidad y en vez de aceptar que el pueblo de México se ha empoderado y no quiere seguir siendo vasallo de nadie, “los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez enseñan más el cobre, ofenden la inteligencia de la gente, insultan, actúan con prepotencia y creen que con campañas de mentiras y calumnias van a reconquistar el Gobierno”.

SUN

Las “corcholatas” de Morena y aliados estuvieron en la celebración. ESPECIAL

“No se reprime, no hay masacres, no hay tortura...”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró ayer que en su Gobierno “no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura y no se tolera la violación de los derechos humanos”, tras hablar del trabajo de su administración en materia de Seguridad.

En la celebración del quinto año de su victoria electoral, el Mandatario aseguró que “tampoco existe hoy en México un narcoestado”. De manera enérgica condenó la actuación de los “Gobiernos neoliberales y neoporfiristas”.

En el discurso de más de dos horas, López Obrador destacó que en el país “hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la radicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos, me canso ganso”.

Además de los ataques a la oposición, tocó temas recurrentes durante estos cinco años, como la priorización de los pobres, la nacionalización de la energía, la lucha contra la corrupción y la defensa de las raíces culturales del país.

Cientos de camiones foráneos arribaron ayer al Centro de la Ciudad de México. SUN/F. Rojas

Insiste en que México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en septiembre de 2024, el sistema de salud de México será uno de los mejores a nivel mundial. “Antes de que termine mi mandato, el sistema de salud pública va a ser uno de los mejores del mundo, repito, lo vuelvo a decir, me canso ganso. Es importante informar que hemos puesto siempre por encima del interés mercantil la salud del pueblo”, y destacó que el abasto de medicamentos es de 96% en 11 Estados donde ya se ha federalizado el sistema de salud.