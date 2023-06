El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en el gobierno federal se tengan reportes de muertes por la ola de calor que azota al país.

"No tenemos como lo expresé la vez pasada, un informe así valido de que se hayan perdido vidas por el exceso de calor", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que la ola de calor es un fenómeno nacional y advirtió que "todavía falta", aunque ya se han pronosticado lluvias en algunas regiones del país, como el sureste.

Al tomar la palabra, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud (Ssa), indicó que hasta el momento los informes oficiales no dan cuenta de muertes por la ola de calor, pero dijo que si llegaran a tener un futuro informe en este sentido, se dará a conocer.

"Algunas fuentes citan a la Secretaría de Salud a sobre supuestos muertos, fallecidos por muertes de calor", se le cuestionó.

"No, no lo tenemos, eso no ha llegado en la toma estadística que sería de dos semanas para acá, donde sería más notorio, pero lo informaremos cuando esto sea en los próximos días", contestó.

vll