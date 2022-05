AMLO: Las veces que el Presidente ha generado polémica por dichos sobre delincuentes

"Cuidamos a los elementos de las Fuerzas armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos", dijo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la persecución que integrantes del crimen organizado realizaron a elementos del Ejército mexicano en Nueva Italia, Michoacán.

Pero no es la primera vez que López Obrador genera polémica por sus frases en torno a su estrategia de seguridad.

Tras la liberación del Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en un fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, el Presidente López Obrador dijo que se ordenó la liberación para evitar una masacre entre civiles.

"No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas", señaló el 18 de octubre de 2019.

Casi un año después el Mandatario reconocería que él dio la orden para liberar a Ovidio Guzmán, buscado por la justicia de Estados Unidos.

El 19 de Julio de 2020, el Presidente reconoció: "Se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente", admitió.

Sobre su estrategia de seguridad, el Presidente López Obrador ha señalado: "¿Ustedes creen que solo deteniendo a capos se va a resolver el problema? ¡No! Claro que si los encontramos los detenemos, pero el propósito es atender las causas, y un propósito es quitarles a los jóvenes".

"Esa es la batalla: dejarlos sin ejército de reserva; quitarle los jóvenes a los capos, si los jóvenes tienen opciones de estudio, opciones de trabajo. Claro, no se logra esto de la noche a la mañana, es un proceso, pero ya se comenzó".

El Presidente también ha criticado el estilo de vida de los integrantes del crimen organizado que reproducen series de televisión, como un mundo color de rosa cuando es todo lo contrario:

"No es vida andar de un lado para otro, escondiéndose cuánto sufrimiento a la familia (...), no se logra nada estar mandando mensajes..."

"Y nada de estar de galanes con el uso de autos de lujo, ropa de marca, joyas, residencias, incluso andar con mujeres muy guapas, esos son lujos baratos, incluso hasta ridículos", aseguró López Obrador.

