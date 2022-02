Durante los más de tres años que lleva el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al frente del poder ha utilizado la tribuna de sus conferencias matutinas para lanzar calificativos a la prensa como: hampa del periodismo, chayoteros, prensa fifí, maiceados, mercenarios conservadores y paladines de la transparencia y la honestidad, entre otros. Estos son algunos de los ataques que ha hecho a los periodistas y medios de comunicación:

Mercenarios

Andrés Manuel López Obrador llamó el 11 de febrero mercenarios a periodistas cuando exhibió el presunto salario del comunicador Carlos Loret de Mola.

"Son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación".

“Eso ya se terminó y eso los enoja mucho, entonces por eso estos personajes golpeadores, por eso hablo de mercenario. ¿Qué es un mercenario? El que se vende o se alquila para golpear, que no lucha por un ideal”.

Hampa del periodismo

Es una expresión que usó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al acusar que la prensa buscar afectar la Cuarta Transformación, luego de que se le cuestionara sobre el desabasto de medicamentos en el país y el despido de personal médico.

“No sé está despidiendo a nadie, es propaganda, es para afectarnos, ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos, desde luego, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha, tizna".

Prensa fifí

Una de las tantas veces que llamó "fifí" a la prensa fue el 25 de marzo de 2019. Ocurrió incluso durante el anuncio de ajustes al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

"No les niego ningún derecho, no les estamos limitando ninguna libertad, solo decirlo: si la prensa fifí, todos los días, un día sí y el otro también, se dedica a cuestionar y a veces a calumniarnos todos los días, como sistema, porque hay una línea editorial en contra nuestra, no desarrollada a partir del pensamiento de cada periodista, sino una consigna del director de un medio, pues entonces tenemos el derecho de decir, existe esta prensa conservadora fifí", dijo en su conferencia matutina ese día.

Conservadores

López Obrador desde que inició su Gobierno ha señalado que en la prensa hay un "bloque conservador" que está en contra de su Gobierno. “Desde hace años nuestros adversarios, conductores de noticias, columnistas, y desde luego los dueños de los medios de información, la mayoría, todos ellos están en contra”, apuntó en la conferencia matutina de este lunes.

Paladines de la transparencia y la honestidad

El Presidente también se dirigió así a la prensa luego de que se publicara una nota en la que se afirmaba que el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, tiene 23 casas y que en su declaración 3de3, que hizo ante la Secretaría de la Función Pública, ocultó su relación con 12 empresas con las que podría tener conflicto de interés.

“Que no se pasen, ahora resulta que se dan una sacudida y ahora son los paladines de la transparencia y la honestidad, ya basta de hipocresía, el poder es humildad y hay que actuar con rectitud, con apego a la verdad”.

También le dijo así recientemente a la periodista Carmen Aristegui, luego de la publicación del reportaje de los lujos del hijo del Presidente. “Paladina de la libertad”, le dijo, acusándola de mantener “con sutileza” la máxima del periodismo de que ‘la calumnia cuando no mancha tizna’.

“Le muerden la mano a quien les quitó el bozal”

El 31 de octubre de 2019, el Presidente usó esta frase para criticar a los medios de comunicación por la forma en que se cubrió periodísticamente el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán, en Culiacán.

¿Saben qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice: ‘Le muerden la mano a quien les quitó el bozal’. Eso no se lo perdonaron, nunca. Por eso se ensañaron en él, primero en Gustavo Madero y luego en su hermano. Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso. Esa es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México".

El Mandatario citó esa frase para señalar a los medios que critican las acciones de su gobierno porque hay libertad de expresión.

Después aclaró que no era su intención comparar a los representantes de los medios con animales.

“No hace mal el que brote la ruda franqueza, aunque estemos en el altiplano y no en el trópico, hace bien, siempre ayuda, y lo de mi expresión retomando la frase de Gustavo A Madero, pues no tenía ese propósito, no era igualar a los periodistas con ningún animal, además le tengo hasta respeto a los animales, a los perros, no era esa la idea, que también no se entienda, es la historia, la expresión es muy fuerte, lo dije, se padeció mucho en ese entonces”.

“Sacaron el cobre”

El 30 de octubre de 2019 también mencionó esta frase al justificar la liberación del hijo de "El Chapo", Ovidio Guzmán, luego de que lograran detenerlo y pedir que lo dejaran libre para evitar muertes.

Dijo que los periodistas "mostraron el cobre y consideramos que se actuó bien, fue lo correcto".

Justificó la forma en la que actuaron las fuerzas federales al liberar al hijo del capo: “Por encima de todo están las vidas para imponernos por la fuerza se iba a necesitar refuerzos, de 2 mil de 3 mil elementos y se iba a necesitar disparar las ametralladoras desde los helicópteros y teníamos toda la información de que ellos estaban dispuestos a disparar a civiles”.

“Hay periodistas, con todo respeto, que mienten como respiran”, le dijo el Presidente a Carlos Loret de Mola desde octubre de 2018.