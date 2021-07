AMLO afirma tener "la conciencia tranquila" por la liberación de Ovidio Guzmán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que tiene "la conciencia tranquila" sobre la orden que dio al Ejército para liberar Ovidio Guzmán, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, durante el llamado "culicanazo" ocurrido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones de la Tercera Brigada de Policía Militar "El Sauz" de Culiacán, López Obrador refirió que de acuerdo con el informe que tuvo sobre la detención del Ovidio Guzmán podía poner en riesgo la vida de más de 200 personas.

AMLO dijo que fue muy criticado por sus opositores por haber liberado al hijo de Guzmán Loera porque no quiso arriesgar al pueblo de Sinaloa.

"Yo tomé la decisión, porque no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia, y esto no se entiende en los autoritarios, fascistoides, que quisieran resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan, pues tengo mi conciencia tranquila".

El 17 de octubre de 2019, el Ejército llevó a cabo un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán requerido por la Justicia de Estados Unidos.

Las elementos castrenses lograron detener por unas horas al hijo del fundador del Cártel de Sinaloa en una vivienda en la capital del estado, pero dicha organización criminal por medio de comandos armados tomaron las calles y provocaron terror entre la ciudadanía para exigir su liberación.

Horas después del fallido operativo Guzmán López fue liberado y continúa como prófugo de la justicia.

*****

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MF