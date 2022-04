Al asegurar que "los conservadores no quisieran que nos fuese bien", el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solo una parte del Tramo 5 del Tren Maya está parada por el amparo que se otorgó por buzos y ambientalistas, y que el resto, afirmó, sigue en los trabajos.

En conferencia mañanera, López Obrador destacó que si se parara el proyecto ferroviario dejaría sin trabajo a 105 mil personas.

"¿Sí están paradas las obras en el Tramo 5?", se le preguntó.

"No, se está trabajando. Creo que hay una parte en donde sí se ordenó una suspensión, pero es solo una parte, y ya hemos enfrentado este asunto. Lo he dicho muchas veces, los conservadores no quisieran que nos fuese bien. Pero imagínense la gente, 105 mil trabajadores, es como si paráramos la refinería de Dos Bocas, están trabajando hoy 38 mil obreros", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que nunca se había invertido tanto en el sureste para apoyar a la gente humilde.

"Nunca le había llegado tanto apoyo a la gente humilde, a la gente pobre", aseveró.

OF