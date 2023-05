AMLO eleva el tono de sus críticas a la Suprema Corte

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) elevó ayer el tono de sus críticas a los jueces y a la Suprema Corte, al acusar a los magistrados del alto tribunal de violar la Constitución y advertirlos que si paralizan por vía judicial las acciones del Poder Ejecutivo estarían realizando un “golpe de Estado técnico”.

“A ver, que me digan los ministros si no la están violando (la Constitución), cobrando más de lo que cobra el Presidente, y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutemos nada, es cancelar un Poder, sería un golpe de Estado técnico".

La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial ha sido constante durante esta administración, porque muchas de las leyes aprobadas gracias a la mayoría oficialista en el Congreso (por ejemplo las energéticas o algunas de seguridad) y ciertas decisiones decretadas desde el Ejecutivo han sido recurridas en los tribunales.

Pero el Presidente incrementó el tono de sus críticas desde que Arturo Zaldívar, un magistrado considerado afín a López Obrador, acabó su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de este año y fue sustituido por Norma Piña.

Una de las denuncias del Mandatario es que la Corte está violando la Carta Magna, porque no cumple con una reforma constitucional para que ningún funcionario pudiera ganar más que el Presidente, pero esa ley fue recurrida. También es habitual que tache a los jueces de corruptos.

Cuando López Obrador hizo ayer los comentarios sobre el temor a un “golpe de Estado técnico” hacía alusión a una decisión de un juez federal que amparó a comunidades de los Estados de la península de Yucatán, y decretó la suspensión del desmonte de terrenos en algunos tramos donde se está construyendo el Tren Maya.

La decisión fue anunciada el domingo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y según el Presidente, el Gobierno federal aún no ha sido notificado de la suspensión definitiva sobre los tramos tres, cuatro, cinco norte y seis del Tren Maya. La sentencia la tomó un juez de distrito, no la Corte, y es apelable.

Sin embargo, López Obrador incluyó a todos los jueces en el mismo saco de las críticas y dijo que los magistrados “van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo”.

Una de las estrategias que ha utilizado el Mandatario para poder seguir adelante con el Tren Maya fue considerarlo un proyecto de “seguridad nacional” mediante un segundo decreto presidencial, publicado justo el mismo día en que la Corte había invalidado el primer decreto de esa naturaleza.

AP

“Simpatizantes de la Corte actuaron con prepotencia”

El Presidente defendió a los manifestantes del plantón que llevaba semanas afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), insultando y amenazando a los ministros, y dijo que los participantes de la marcha a favor de la Corte que los desalojaron ayer, actuaron con prepotencia.

“Creo que se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso, no creo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación y la violencia”, dijo incongruentemente.

“Todo mundo tiene derecho a manifestarse, ayer a pesar de que Ciro Gómez Leyva, todos los medios, convocan a las manifestaciones, de acuerdo con el informe que tengo, tres mil personas, muy erizo”, comentó irónicamente.

A pesar de la valla que hizo la Policía capitalina para desalojar a los manifestantes en contra de la SCJN, el Ejecutivo negó la presencia de dicho cuerpo policíaco.

“Hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, o reprimirlos, tan es así que no había ni policía, porque hay libertades. Los opositores a nuestro movimiento son más que nada conservadores, muy poco tolerantes”, aseveró de nuevo a pesar de las evidencias.

Voz del experto

Georgina de la fuente, politóloga del Tecnológico de Monterrey

La narrativa sobre la construcción de un enemigo

Para Georgina de la Fuente, politóloga del Tecnológico de Monterrey, el Presidente Andrés Manuel López Obrador intenta contrarrestar cualquier decisión que haga contrapeso a sus decisiones convirtiendo a la Suprema Corte en su “villano favorito” y utilizando conceptos como el de “golpe de Estado técnico” que no significan nada jurídicamente hablando.

“Es muy hábil en su narrativa y en esta construcción de un enemigo”, indicó la politóloga sobre la estrategia del Ejecutivo.

En su opinión, el alto tribunal no está paralizando ningún proyecto oficial, sino exigiendo que se haga de la manera adecuada.

“La Corte está reafirmando su autonomía”, señaló De la Fuente, y lo hace justo cuando López Obrador aspira a una reforma para que los jueces sean elegidos a través de una votación popular.

¿A qué se refiere AMLO?

Qué se entiende por golpe de Estado técnico

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer en la mañanera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se propone dar un “golpe de Estado técnico” con la suspensión definitiva que confirió el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, sobre los tramos tres, cuatro, cinco norte y seis del Tren Maya.

Un golpe de Estado significa la destitución repentina y sustitución, por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quien ostenta el poder político, o el desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido, según la Real Academia Española (RAE).

En cuanto a su clasificación, existe el golpe de Estado militar; es decir, con la participación de las Fuerzas Armadas; el institucional, que es cuando el Poder Ejecutivo invade las facultades de otros Poderes o no respeta las normas.

Y también el llamado golpe de Estado “blando”, en el que participan agentes extranjeros mediante acciones para desestabilizar económicamente al país, y deponer al Gobierno.

Sin embargo, un golpe de Estado técnico no tiene un significado específico, y se entiende como una estrategia que no involucra directamente el uso de la fuerza militar, sino que se lleva a cabo por medios más sutiles y legales como decisiones judiciales “cuestionables” o intervención indebida de las instituciones del Estado.

Alista iniciativa para proteger Obras Estratégicas

El diputado federal de Morena, Alejandro Robles, presentará mañana ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa por la cual se pretende expedir la “Ley para Proteger las Obras Estratégicas del Estado mexicano”.

La propuesta de Robles señala que se busca “hacer frente a la estrategia de la oligarquía mexicana que pretende detener el desarrollo nacional”.

El diputado de Morena crítico que la oposición ha intentado frenar las obras mediante recursos judiciales, a través de la Corte.

“Por ello urge proteger las obras que ha emprendido el Presidente en el Sur para crear infraestructura que beneficie al pueblo de México, infraestructura de la cual carece esa región del país y que es necesaria para detonar el desarrollo, progreso y bienestar”.

Aseveró que “es éticamente reprobable que la oligarquía utilice a las instituciones del Estado, como el Inai y la SCJN, para continuar sometiendo a las clases más desfavorecidas y desprotegidas del país, eso no lo vamos a permitir”, insistió Robles, y aseguró que el Poder Judicial está al servicio de la delincuencia organizada y mencionó que la Corte “obedece a intereses bastardos; carente de legitimidad”.

“Tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras, para que tengan que dar la cara al pueblo de México. Y si no les gusta, iremos más allá, no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la constitución humanista que México requiere, del siglo XXI".

“Vamos a ‘obradorizar’ el Poder Judicial porque tienen que vivir en la justa medianía”, disparó Robles.

El Universal

El diputado federal de Morena, Alejandro Robles, había llamado a “obradorizar” al Poder Judicial, al que considera que “obedece a intereses bastardos”. ESPECIAL

CT