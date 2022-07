El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México hay entre 20 y 25 millones de personas que tienen un pensamiento conservador y que son sus adversarios, pero aseguró que es mucho más la gente la que apoya su gobierno.

En el salón Tesorería Palacio Nacional, el Presidente López Obrador afirmó que su conferencia "mañanera" le ayuda mucho porque "todos están pendientes, tanto sus simpatizantes, como sus opositores la siguen".

"Yo siempre hablo y no es minimizar, al contrario, siempre hablo de que son como 20- 25 millones de personas en el país que tienen un pensamiento conservador, que son nuestros adversarios, no nuestros enemigos, porque no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, pero es muchísima gente. De todas formas se va avanzando, porque es más la gente, mucha más la gente que apoya".

"Ayer hablé de Calderón el expresidente Felipe Calderón y creo que a la hora ya estaba respondiendo, o sea, están pendientes, todos. Es muy interesante lo que pasa sobre esta situación", dijo.

