Miércoles, 15 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Clima MX

Prevén lluvias MUY fuertes en estos estados; advierten inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias puntuales intensas en al menos dos estados de la República Mexicana

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. ESPECIAL / CANVA

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. ESPECIAL / CANVA

Lluvias puntuales intensas se registrarán en dos estados de la República Mexicana este miércoles 15 de octubre, informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para este día, el frente frío núm. 7 se desplazará sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generarán fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua y Sonora; así como lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Chihuahua. Se prevé que, al finalizar el día la vaguada en altura continúe su desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos y dejará de afectar a territorio nacional

Revisa: Guadalajara con sol y nubes este miércoles; prevén chubasco

Canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con una circulación ciclónica en altura que se desplazará gradualmente por oriente, centro y noreste mexicano, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas

Por otra parte, los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país

A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio originará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán, además de lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Colima

No te pierdas: "Sonia" SUBE potencia; así se desplazaría por México

Finalmente, otro canal de baja presión sobre la península de Yucatán e ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 15 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):  Chiapas (centro, oeste y sur) y Oaxaca (sureste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):  Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz y Campeche.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):  Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

Lee: ACTUALIZACIÓN del hallazgo de 60 cuerpos en la costa de Hermosillo

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones