Lluvias puntuales intensas se registrarán en dos estados de la República Mexicana este miércoles 15 de octubre, informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para este día, el frente frío núm. 7 se desplazará sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, generarán fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Chihuahua y Sonora; así como lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Chihuahua. Se prevé que, al finalizar el día la vaguada en altura continúe su desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos y dejará de afectar a territorio nacional.

Canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con una circulación ciclónica en altura que se desplazará gradualmente por oriente, centro y noreste mexicano, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas.

Por otra parte, los desprendimientos nubosos de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; así como lluvias muy fuertes en el sur y sureste del país .

A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio originará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán, además de lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Colima .

Finalmente, otro canal de baja presión sobre la península de Yucatán e ingreso de humedad del mar Caribe, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 15 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro, oeste y sur) y Oaxaca (sureste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA