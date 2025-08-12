¿Cómo estará el día de hoy en la Ciudad de México? La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX informó que hoy martes 12 de agosto de 2025 se espera ambiente caluroso, cielo de medio nublado a nublado, con lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El boletín publicado en redes sociales a las 07:00 de la mañana indica que habrá vientos variables de 10 a 25 km/h, con rachas que podrían superar los 50 km/h. Las autoridades advirtieron que mañana miércoles también se prevén lluvias fuertes y recomendaron estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

El pronóstico de tiempo severo, según el boletín, indica lluvias fuertes en toda la capital entre las 14:00 horas de este martes y la medianoche, con vientos más intensos en el norte y oriente de la ciudad de 16:00 a 20:00 horas.

Se prevén temperaturas máximas de 25 grados Celsius y mínimas de 14, con un acumulado de lluvia estimado de 15 a 29 milímetros.

El pronóstico por horas de The Weather Channel indica que la Ciudad de México tendrá una mañana parcialmente nublada entre las 09:00 y 13:00 horas, y baja probabilidad de lluvia de 4 a 15%. A partir de las 14:00 horas se prevén tormentas eléctricas aisladas con 24 grados y 34% de probabilidad de precipitación, mientras que de 15:00 a 19:00 horas se pronostican tormentas eléctricas más generalizadas con temperaturas de 19 a 23 grados y alta probabilidad de lluvia de 72 a 90%. Para la noche, entre las 20:00 y 23:00 horas, se esperan chubascos con temperaturas de 16 a 17 grados y probabilidad de lluvia de 35 a 42 por ciento.

Pronóstico de lluvia por horas

09:00 a 13:00 h: Parcialmente nublado, 17° a 23 °C, baja probabilidad de lluvia (4–15%).

14:00 h: Tormentas eléctricas aisladas, 24 °C, 34% de probabilidad de lluvia.

15:00 a 19:00 h: Tormentas eléctricas, 19° a 23 °C, probabilidad de lluvia de 72–90%.

20:00 a 23:00 h: Chubascos, 16° a 17 °C, probabilidad de lluvia de 35–42%.

Previsión del SMN para el Valle de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informa en su pronóstico por regiones que por la mañana se prevé cielo medio nublado con lluvia al amanecer y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en la CDMX y muy fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo. Estas condiciones podrían provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Prevén temperaturas máximas de 20 a 22 grados y mínimas de 8 a 10 para la ciudad de Toluca.

La recomendación de las autoridades es la de resguardarse durante las tormentas eléctricas, evitar zonas encharcadas y mantenerse informado por canales oficiales.

