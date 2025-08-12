Martes, 12 de Agosto 2025

AICM con caos nocturno, pasajeros siguen varados tras las lluvias

Aunque el Aeropuerto de la Ciudad de México reanudó sus servicios desde la mañana del lunes, las afectaciones por la tormenta del domingo aún no han sido solventadas del todo

Por: G. Solano

Muchos viajeros debieron pernoctar en el aeropuerto. Hay vuelos del domingo que han sido reprogramados hasta el jueves de esta semana. SUN/D. Simón

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reanudó la mañana del lunes sus operaciones, suspendidas por las fuertes lluvias de la tarde del domingo, pero a las 0:00 horas del martes persistían las afectaciones a los usuarios, con equipaje retrasado, bandas fuera de servicio y pantallas de información sin funcionar.

El AICM suspendió sus actividades a las 19:45 del domingo, cuando la lluvia colapsó el sistema de drenajes pluviales de la terminal aérea, lo que provocó encharcamientos en diversas áreas del complejo y redujo visibilidad.

Tras el uso de motobombas para drenar el agua acumulada, la pista pudo ser parcialmente utilizada a la medianoche, pero el resto de las operaciones se reanudaron hasta las 6:00 del lunes.

Las al menos cuatro horas de inactividad afectaron a 104 vuelos y 14 mil 892 pasajeros, según cifras de las autoridades. Estos fueron desviados a aeropuertos alternos.

La lluvia del domingo en la Ciudad de México alcanzó entre 50 y 77 milímetros y fue la más intensa desde 1952.

En la página de Estatus de vuelos oficiales del AICM se puede constatar que la partida y llegada de los vuelos se han normalizado, pero usuarios han reportado fallas en la entrega de equipaje y en el funcionamiento de algunas áreas del aeropuerto.

Para otros viajeros la situación se complicó porque los vuelos cancelados el domingo y lunes han sido reprogramados para martes, miércoles y jueves, además, al tratarse de una suspensión por causas meteorológicas, las aerolíneas no tienen obligación de proporcionar hospedaje ni alimentos a sus clientes, muchos de los cuales pasaron más de 15 horas en el aeropuerto.

A la molestia de los pasajeros que perdieron vuelos y ahora tienen que buscar un arreglo con la aerolínea respectiva, se ha sumado la crítica de diversos sectores, dado que la inundación alcanzó zonas que recibieron mantenimiento entre 2024 y principios de 2025, así como la preocupación por la infraestructura aeroportuaria del país, que será una de las sedes de la Copa del Mundo en 2026.

