Un importante cambio en el TAG de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) llega este mes de agosto y podría afectar a los usuarios de las autopistas si no toman sus precauciones.Dejarán de funcionar ciertos dispositivos IAVE, por lo que ya no se podrá pagar el peaje con ellos. Aquí te contamos de cuáles se trata.A través de su portal oficial, Capufe anunció que a partir de este 10 de agosto dejarán de funcionar los TAG IAVE que comiencen con los números "009".Para identificar si debes renovar tu dispositivo, revisa los primeros 3 dígitos que se encuentran debajo del código de barras. Si corresponden a los señalados por Capufe, entonces deberás cambiarlo para seguir pagando el peaje.Si eres de las personas que tiene un TAG IAVE con el prefijo "009", entonces deberás realizar los siguientes pasos para cambiarlo:El acuerdo de interoperabilidad de Capufe también permite pagar las casetas bajo su gestión con los TAG de las siguientes marcas:Dichos dispositivos de telepeaje se pueden adquirir en sus páginas oficiales y recibirlos a domicilio o comprarlos en tiendas de autoservicio. En esta nota encontrarás más detalles del proceso.