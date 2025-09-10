Así puedes cuidar a tu perro de la pirotecnia estas fiestas patrias

Los fuegos artificiales son usados comúnmente para celebrar fechas especiales, como por ejemplo el Día de la Independencia de México, este próximo 15 y 16 de septiembre.

Sin embargo, el uso de la pirotecnia tiene repercusiones en varios ámbitos, entre ellos, que afectan la tranquilidad de nuestras mascotas.

Si tienes un perro y deseas protegerlo durante las fiestas patrias de este mes de septiembre, aquí te compartimos algunos consejos prácticos:

Ejercicio físico: Asegúrate de que tu mascota haga ejercicio durante el día para que, por la noche, esté más cansada y tenga menos energía para estar ansiosa.

Consultas veterinarias: Si consideras sedar a tu perro, consulta a un veterinario para conocer la mejor opción de tratamiento para tu mascota.

Proteger el hogar: Mantén las ventanas y puertas cerradas durante los fuegos artificiales. Si tu perro tiende a escapar debido al miedo, asegúrate de que esté identificado con un collar y una placa con su nombre y número de teléfono.

Ambiente seguro: Si decides dejar a tu perro en una habitación o en su canil, asegúrate de que tenga espacio suficiente y que no haya objetos que pueda romper o que lo puedan lastimar.

Música relajante: Poner música suave o sonidos relajantes puede ayudar a amortiguar el impacto de los fuegos artificiales y disminuir el nivel de estrés de tu mascota.

Comida y agua: Deja suficiente agua y alimento a disposición de tu perro, pero no lo obligues a comer si no tiene apetito durante los ruidos fuertes.

*Con información de SUN

