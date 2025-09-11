Guadalajara, reconocida por su tequila, su mariachi y su vida cultural, también se ha consolidado como un destino gastronómico imprescindible de México. Durante septiembre, la Perla Tapatía suma un atractivo especial a su amplia oferta culinaria: los chiles en nogada, un platillo que por su historia, sabor y simbolismo es considerado una verdadera joya de la cocina mexicana.

Originarios de Puebla y creados en 1821 para conmemorar la consumación de la Independencia, los chiles en nogada se distinguen por su carácter festivo y patriótico. El chile poblano relleno de un delicado picadillo de carnes y frutas, cubierto con la tradicional salsa de nuez de castilla, adornado con semillas de granada y perejil fresco, recrea los colores de la bandera nacional. Más allá de su composición, este platillo evoca orgullo e identidad, convirtiéndose en un imperdible de la temporada de fiestas patrias.

En Guadalajara, probar los chiles en nogada es mucho más que sentarse a la mesa: es vivir una experiencia turística que combina tradición, hospitalidad y alta cocina. La ciudad ofrece escenarios de primer nivel para degustarlos, desde hoteles de prestigio hasta clubes sociales de gran renombre. Espacios como Barceló Guadalajara, Grand Fiesta Americana, Solar de las Ánimas, Sheraton, HNF Country Club, Camino Real y Quinta Real han preparado menús especiales para esta temporada, invitando tanto a locales como a visitantes a celebrar la mexicanidad a través del paladar.

Visitar Guadalajara en septiembre es, sin duda, una oportunidad para sumergirse en la esencia de México: música, fiesta, historia y, por supuesto, la exquisitez de los chiles en nogada.

CT