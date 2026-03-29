Ya llegaron las famosas empanadas de Semana Santa al Centro de Guadalajara

A partir de este domingo 29 de marzo, el corazón de la capital jalisciense se inunda nuevamente con los aromas y colores de una de las costumbres más arraigadas de la región, pues ya se encuentran disponibles los tradicionales puestos de empanadas en el Centro Histórico de Guadalajara.

Esta esperada vendimia, que se enmarca en la celebración de la Semana Santa y la Semana de Pascua, transforma las inmediaciones de los principales recintos religiosos en un corredor gastronómico y cultural que atrae a miles de tapatíos y visitantes nacionales e internacionales.

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¿Hasta cuándo estarán las empanadas en el Centro de Guadalajara?

Para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes, la Comisión Dictaminadora del Gobierno de Guadalajara aprobó de manera oficial la instalación de 258 espacios dedicados exclusivamente a la venta de empanadas y diversos artículos religiosos en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades municipales, los comerciantes autorizados operarán desde este domingo 29 de marzo hasta el próximo domingo 12 de abril, cubriendo así la totalidad del periodo vacacional.

En estos puestos, los paseantes no solo encontrarán las clásicas empanadas, sino que también tendrán a su disposición una amplia variedad de productos propios de la época, tales como palmas tejidas, cirios pascuales y agua fresca para mitigar el calor primaveral.

La implementación de este corredor comercial tiene un propósito que va más allá de la preservación cultural, ya que el Gobierno de Guadalajara busca con esta medida fortalecer la economía local y brindar un impulso fundamental a los pequeños comerciantes que dependen de estas fechas.

¿Por qué se comen empanadas en Semana Santa en Guadalajara?

La popularidad de las empanadas en Guadalajara durante la Semana Santa está profundamente vinculada con la conmemoración del Jueves Santo y la tradicional visita a los siete templos, un recorrido de fe que culmina invariablemente con la degustación de este panecillo.

Aunque el origen exacto de esta costumbre permanece desconocido, para muchos creyentes la empanada posee un profundo significado espiritual, donde la masa de pan simboliza la tumba de Jesucristo, mientras que el relleno, dulce o salado, representa la alegría de la resurrección y la esperanza.

Por otro lado, desde una perspectiva más práctica, el consumo masivo de empanadas durante estos días santos se debe a la vigilia y la abstinencia de carne, convirtiendo a este alimento en una alternativa deliciosa y accesible para respetar los preceptos religiosos.

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Los paladares más dulces pueden deleitarse con una extensa oferta de rellenos tradicionales que incluyen crema pastelera, leche, piña, fresa, cajeta, manzana y el infaltable camote, opciones que año con año se posicionan como las favoritas de las familias tapatías.

Asimismo, para quienes prefieren los sabores salados y buscan una comida completa durante su recorrido por el centro, los comerciantes ofrecen exquisitas empanadas rellenas de guisos como champiñones con queso, camarones, atún o rajas con crema.

¿En dónde se encuentran los puestos de empanadas?

Entre los puntos con mayor concentración de actividad comercial y afluencia de personas destacan templos emblemáticos de la ciudad como el Santuario, La Merced, Aranzazú y San Francisco, además de la Catedral Metropolitana de Guadalajara.

Para mantener el orden en el espacio público, el ayuntamiento ha distribuido los 258 permisos de manera estratégica; tan solo en las inmediaciones de la Catedral se han habilitado 41 espacios, misma cantidad que se ha destinado para la zona del Sagrario Metropolitano.

El templo de La Merced albergará a 40 comerciantes, mientras que en el conjunto arquitectónico de los templos de Aranzazú y San Francisco se instalarán 39 puestos, creando uno de los núcleos de venta más importantes y concurridos de todo el Centro Histórico.

El resto de los espacios autorizados se distribuyen en otros recintos de gran tradición: Las Capuchinas, Del Carmen, Santa Mónica, el Santuario y San Juan de Dios contarán con 18 espacios cada uno; San José de Gracia tendrá 11; Santa María de Gracia, 8; y San Martín, 4.

A la par de esta vendimia de Semana Santa, la Comisión Dictaminadora del Centro Histórico también avaló la próxima instalación de 120 comerciantes, entre semifijos y ambulantes, para la esperada venta de pitayas, la cual entrará en vigor a partir del mes de abril.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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