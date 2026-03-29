Judea de San Martín de las Flores celebra su edición 232 con cruz simbólica

En San Martín de las Flores, la tradicional Judea celebra su edición 232 consolidándose como una de las expresiones culturales y religiosas más emblemáticas del país; este 2026, la representación adquiere un significado especial con la incorporación de una cruz única, cargada de simbolismo y devoción.

La pieza, que será cargada por Miguel Iván Alejo Guateño en su papel de Jesús, fue elaborada en madera de parota tratada y representa no solo un elemento escénico, sino el cumplimiento de promesas personales y actos de fe. Su creación fue posible gracias al trabajo conjunto del escultor Jaime Sandoval, el ebanista Miguel Larios y el donante Francisco Javier Escobedo.

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Con dimensiones de aproximadamente 4.5 metros de largo por 2.4 de ancho y un peso superior a los 100 kilogramos, la cruz simboliza tanto la tradición como la fe colectiva de la comunidad. Para quienes participaron en su elaboración, cada detalle representó un acto de devoción.

La cruz simbólica, es una promesa cumplida

El origen de esta pieza está ligado a una promesa cumplida: Escobedo decidió donarla como agradecimiento tras superar, junto a su familia, problemas de salud relacionados con COVID-19.

“Dios me concedió sanar mi salud y la de mi hermano, que estuvo intubado por COVID. Yo prometí ofrecerle algo y decidí que sería la cruz de la Judea 2026”, relata Francisco.

Por su parte, Miguel Iván, quien desde 2015 participa en la Judea, asegura que portar esta cruz representa un momento de profunda satisfacción personal y espiritual.

Durante la Semana Santa, esta comunidad de San Pedro Tlaquepaque se transforma en un escenario vivo donde se recrea la pasión de Cristo, atrayendo a más de 200 mil visitantes cada año. La representación no solo destaca por su magnitud, sino por la intensidad con la que se vive y se comparte entre los habitantes.

La edición 2026 comenzó este domingo 29 de marzo con el tradicional recorrido que simboliza la entrada de Jesús a Jerusalén, y continuará los días 2, 3 y 4 de abril. Para garantizar la seguridad, se desplegará un operativo con más de 400 elementos de distintas corporaciones.

Además de su valor religioso, la Judea se mantiene como un espacio de identidad comunitaria y un llamado a las nuevas generaciones a involucrarse en tradiciones que fortalecen el tejido social.

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