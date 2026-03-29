Estas son las 10 playas de Jalisco aptas para vacacionar en Santa y Pascua, según la Coprisjal

Como cada año, y en el marco del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, donde las familias suelen acudir a las playas de Jalisco para disfrutar de la pausa laboral y escolar, la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco (Coprisjal) evaluó el agua de algunas de ellas para analizar si son aptas o no para su disfrute , considerando el nivel de posibles contaminantes.

Así, este domingo dio a conocer cuáles son las diez playas monitoreadas en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que cumplen con los criterios de calidad bacteriológica del agua de mar, por lo que son aptas para uso recreativo.

El monitoreo prevacacional, correspondiente a 2026, afirmó la Coprisjal, se llevó a cabo del 2 al 12 de marzo , periodo en el que se evaluó la concentración de enterococos ( bacterias indicadoras de contaminación fecal utilizadas para medir la calidad del agua en playas) mediante el indicador de Número Más Probable (NMP) por cada 100 mililitros, estándar internacional utilizado para determinar la aptitud sanitaria de playas.

CORTESÍA.

En este sentido, dijo la Coprisjal, las playas que obtuvieron resultados favorables son: Playa Yelapa, Playa Quimixto, Playa Las Ánimas, Playa Mismaloya, Playas Gemelas, Playa Los Muertos, Playa del Cuale, Playa Oasis, Playa Las Palmas y Playa Camarones.

"Ante la afluencia de visitantes, Coprisjal exhorta a la población a seguir recomendaciones básicas para prevenir riesgos a la salud: evitar ingresar al mar en zonas no habilitadas, no ingerir agua de mar, mantenerse hidratado, utilizar protector solar y acudir a una unidad médica en caso de presentar algún malestar", dijo la Comisión a través de un comunicado.

Por último, la Coprisjal hizo un llamado a la ciudadanía y visitantes a preservar la limpieza de las playas , evitando dejar residuos o arrojarlos al mar. Para mayor información al respecto de esta evaluación, las y los jaliscienses y turistas puede comunicarse a la Línea Salud Jalisco al 33 3823 3220.

Saber más:

De conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades sanitarias deben monitorear la presencia de la bacteria Enterococcus faecalis. Los índices señalan que las playas que arrojan resultados por arriba de 200 enterococos por 100 mililitros de agua implican un riesgo sanitario para la población ya que por la exposición podrían enfermar, por lo cual, todas aquellas playas que resulten por debajo de estas cifras son consideradas aptas para su disfrute. Esta bacteria es muy resistente a condiciones adversas y por sus características puede desarrollarse en un ambiente con 6.5% de cloruro de sodio, pH de 9.6 y entre 10° y 45° Centígrados.

CORTESÍA.

SV