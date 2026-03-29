Gracias a la mejora en la recaudación de ingresos y el manejo financiero del municipio, la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings elevó de AA a AAA la calificación financiera del Gobierno de Guadalajara . Con ello, el Ayuntamiento muestra una capacidad de pago de sus compromisos financieros “excepcionalmente fuerte” con el más bajo riesgo de incumplimiento.

El organismo indicó que la administración tapatía ha aplicado medidas para reforzar la prestación de servicios. “Aplicó medidas para controlar la nómina y fortalecer la fiscalización del gasto, además de adquirir equipamiento para la recolección de residuos y saneamiento”, se lee en el informe.

Guadalajara mantiene calificación AAA gracias a ingresos sólidos y finanzas estables: Fitch Ratings

Guadalajara, anotó la agencia, cubre sus gastos de mantenimiento y servicios públicos con ingresos propios y algunas transferencias. También consideró que no hay riesgos adicionales que pudieran afectar la calificación; además del rango financiero obtenido, la calificadora ratificó en el grado AAA los créditos que actualmente tiene el municipio con dos instituciones bancarias.

“La acción de calificación se sustenta en una mejora sostenida de los ingresos operativos, principalmente por una recaudación predial fortalecida y respaldada por un contexto socioeconómico favorable, lo que elevó la flexibilidad del ingreso […]. Fitch no identificó factores adicionales que pudieran incidir en la calificación de Guadalajara”, añade el informe.

Guadalajara se coloca entre los municipios más sólidos de Jalisco

El Gobierno tapatío AA, que indicaba expectativas bajas de riesgo por incumplimiento con sus compromisos financieros. Aunque Fitch Ratings señala que esta calificación demuestra una “muy alta capacidad de pago” , deja la posibilidad que ésta se viera afectada por eventos previsibles. La agencia –considerada una de las tres calificadoras financieras más importantes del mundo- ofrece rangos desde AAA hasta D, que indica bancarrota u otros procesos administrativos.

Fitch Ratings indicó que la administración tapatía ha aplicado medidas para reforzar la prestación de servicios. GOBIERNO DE GUADALAJARA

Con la máxima calificación, Guadalajara se une a Zapopan y Tlajomulco como los municipios de Jalisco con este grado de certificación financiera.

¿Qué es Fitch Ratings y qué hace?

Fitch Ratings es una de las firmas más influyentes a nivel global en materia de calificaciones crediticias, análisis financiero y estudios de mercado. Su prestigio se ha consolidado gracias a una combinación de experiencia, rigor técnico y una capacidad destacada para interpretar entornos económicos complejos en un mundo marcado por la volatilidad y la rápida transformación tecnológica.

La compañía se distingue por ofrecer no solo datos, sino claridad y perspectiva. Su enfoque incorpora un componente humano que permite traducir cifras y tendencias en información útil para la toma de decisiones estratégicas, tanto para gobiernos como para empresas e inversionistas en todo el mundo.

Uno de los principales diferenciadores de Fitch Ratings es la amplitud y profundidad de su cobertura. Con más de dos mil 400 especialistas y un acumulado de más de un siglo de experiencia, la firma analiza más de 20 mil entidades a nivel global. Esto le permite ofrecer evaluaciones integrales que consideran múltiples variables y contextos, lo que resulta clave en mercados cada vez más interconectados.

Además, su capacidad para simplificar lo complejo se ha convertido en una ventaja competitiva en un entorno altamente exigente. Sus análisis y comentarios son constantemente requeridos por actores clave del sistema financiero, lo que refuerza su papel como referente en la interpretación de riesgos y oportunidades.

En síntesis, Fitch Ratings no solo califica, sino que también orienta. Su labor contribuye a generar confianza, transparencia y mejores decisiones en el ámbito financiero global.

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