Vacaciones de Semana Santa: Estas son las carreteras MÁS largas de México

Las vacaciones de Semana Santa están a punto de comenzar, y en este escenario, los viajes en carretera retoman su popularidad. México cuenta con una extensa red de carreteras, por ello, aquí te contamos cuáles son las más largas.

De acuerdo con la Red Nacional de Caminos, en 2025, la extensión de las carreteras en México alcanzó los 178 mil 609 km de vías pavimentadas, incluyendo rutas federales, estatales, municipales, particulares y de cuota.

Pero hay ciertas vialidades que destacan por su longitud, ya que permiten que los conductores atraviesen las diferentes regiones que componen el país y conozcan sus culturas y paisajes.

¿Cuál es la carretera más larga de México?

De acuerdo con información recopilada por Mapoteca Mx, la Carretera del Golfo (también conocida como Carretera Federal 180) es la más larga de todo el país, pues cuenta con una extensión de 2 mil 293 kilómetros. Va desde Matamoros hasta Cancún, y su recorrido puede tomar alrededor de 24 horas o más.

Además de los destinos ya mencionados, la Carretera del Golfo atraviesa Tampico, Veracruz, Coatza/Mina, Villahermosa, Carmen, Campeche y Mérida, lo que la convierte en una vía perfecta para quienes buscan explorar parte de la naturaleza de México desde su auto.

En el mismo mapa compartido por esta fuente, donde también se detallan los kilómetros que abarca cada vialidad, así como su número, apodo y los estados que recorre, hay otras carreteras de nuestro país que destacan por su extensión.

¿Qué otras carreteras largas hay en México?

Además de la Carretera del Golfo, existen otras vialidades que abarcan grandes distancias y que, sobre todo, facilitan el trayecto de miles de conductores. Según Mapoteca Mx, estas son sus extensiones:

Carretera Federal 200/Pacífico con 2 mil 259 kilómetros.

Carretera Federal 15/Occidente con 2 mil 171 kilómetros.

Carretera Federal 2/Norte-Ribereña con 2 mil 047 kilómetros.

Carretera Federal 45/Central con mil 865 kilómetros.

Carretera Federal 1/Transpeninsular con mil 682 kilómetros.

Carretera Federal 57 con mil 256 kilómetros.

Carretera Federal 85/La Nacional con mil 175 kilómetros.

Carretera Federal 40 con mil 143 kilómetros.

Carretera Federal 54 con mil 113 kilómetros.

Carretera Federal 190/Sur con mil 108 kilómetros.

Recuerda que, en caso de viajar por carretera, debes revisar el estado de tu auto antes de salir y consultar las rutas que vas a tomar.

Una vez que te encuentres manejando, siempre respeta los límites de velocidad, mantén una distancia adecuada con el resto de los vehículos y usa el cinturón de seguridad.

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MB