Amplían de nuevo la prórroga para el cambio de placas gratuito en Jalisco

Este viernes la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco dio a conocer que, una vez más, se amplió la prórroga para que las personas que sí pagaron su refrendo 2025 y su paquete de pago 3x1 puedan hacer su canje gratuito de placas.

A través del Servicio Estatal Tributario (SET), la secretaría informó que se determinó ampliar por dos meses la prórroga, estableciendo como nueva fecha límite el viernes 29 de mayo de 2026.

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¿Quiénes pueden aplicar a la prórroga para el cambio gratuito de placas?

La prórroga únicamente es válida para las y los propietarios de vehículos que realizaron el pago del refrendo vehicular 2025 en ese mismo año, resaltó la dependencia estatal.

"Es importante recalcar que no es necesario contar con cita previa para realizar el trámite de sustitución gratuita de placas, por lo que las y los contribuyentes pueden acudir directamente a cualquiera de las recaudadoras del estado, en su horario habitual de atención, que es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas", añadió la dependencia.

Este nuevo plazo, afirmó, evitará la saturación de contribuyentes en las oficinas recaudadoras del Estado, permitiendo una mejor distribución de la atención durante este periodo adicional.

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Llaman a no dejar el trámite para el último momento

Por este motivo, la Secretaría de Hacienda Pública instó a la ciudadanía a que no deje al último el trámite, pues una vez concluida esta nueva extensión, el trámite tendrá un costo aproximado de 4 mil pesos, "ya que no solo implica el pago de las placas (que cuestan alrededor de 2 mil 500 pesos), sino también modificaciones en el Padrón Vehicular del Estado.

"Como parte de esta medida, la Secretaría de la Hacienda Pública reitera el llamado a las y los contribuyentes que cumplen con los requisitos a aprovechar este periodo adicional y realizar el canje gratuito dentro del nuevo plazo, a fin de evitar ser sujetos a sanciones", insistió la dependencia.

¿Qué documentos se necesitan para el cambio de placas gratuito?

Para efectuar el canje de placas, se deberá presentar la siguiente documentación:

Pago de refrendo 2025, realizado durante ese mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas, es decir, las placas sujetas a cambio son Minerva, Gota o Maguey.

Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Comprobante de Verificación Vehicular (aprobada o no).

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MB