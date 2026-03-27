Viernes, 27 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Cambio de placas en Jalisco: estos son los horarios de oficinas para el trámite

El cambio de placas es obligatorio para todos los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota”; de no hacerlo, se pueden recibir sanciones

Por: Luz Borja

El cambio de placas puede realizarse directamente en las oficinas recaudadoras de Jalisco. EL INFORMADR/ARCHIVO

El cambio de placas puede realizarse directamente en las oficinas recaudadoras de Jalisco. EL INFORMADR/ARCHIVO

A pocos días de que concluya la prórroga para el cambio gratuito de placas, el gobierno de Jalisco informó que el trámite puede realizarse directamente en las oficinas recaudadoras ubicadas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y al interior del estado, sin cita previa; por ello, aquí te decimos cuáles son sus horarios de operación.  

El canje de placas es obligatorio para todos los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), incluyendo motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.

Estos diseños no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las láminas en todo el territorio nacional, según la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Te puede interesar: ¿Cuánto costará el cambio de placas en Jalisco al finalizar la prórroga?

¿Quiénes pueden hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco?

De acuerdo con la Secretaría de la Hacienda Pública, la prórroga aplica para quienes hayan pagado su refrendo 2025 en ese mismo año y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos, como cambio de propietario u otro trámite que implique la modificación del registro.

¿Cuáles son los horarios de las oficinas recaudadoras para el cambio de placas?

Para efectuar el trámite en el Área Metropolitana de Guadalajara, se puede acudir en los horarios habituales de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del estado brindan atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Mira esto: Cambio de placas GRATIS: requisitos para obtener la prórroga antes de fin de mes

¿Qué documentos se necesitan para el cambio de placas en Jalisco?

En estos últimos días de prórroga, el cambio de placas puede realizarse acudiendo a cualquier oficina recaudadora ubicada en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) o en el interior del estado, con la documentación correspondiente:

  • Pago de refrendo 2025, realizado ese mismo año.
  • Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas.
  • Documento de identificación oficial: INE, licencia o pasaporte vigente, en original y copia.
  • Documento que acredite la propiedad: comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación emitida a su nombre, o que contenga la cesión de derechos a su favor, en original y copia.
  • Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Lee también: ¿Cuál es el último día para hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco?

Además: Semana Santa 2026: ¿Cuántos peregrinos se esperan este año en Talpa de Allende?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones