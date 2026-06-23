Tribunal Electoral pone en la mira candidaturas exclusivas para mujeres en ocho municipios de Jalisco

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analiza un proyecto de resolución que cambiaría de fondo las reglas de paridad para las elecciones de 2027 en Jalisco. La magistrada Claudia Valle Aguilasocho presentó una propuesta ante la Sala Superior para revocar la medida que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres para las presidencias municipales en ocho ayuntamientos del estado, incluido Zapopan.

Previamente, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco y el Tribunal Electoral del Estado (Triejal) aprobaron lineamientos con el objetivo de garantizar la paridad de género. Estas autoridades determinaron que, en municipios como Zapopan, Tonalá, Chapala, Autlán de Navarro y San Juan de los Lagos, las cúpulas partidistas debían reservar las candidaturas a las alcaldías únicamente para perfiles femeninos.

El foco en Zapopan y las acciones afirmativas

El caso de Zapopan destaca por tener mayores especificaciones para las candidatas dentro de este paquete de acciones afirmativas. La Sala Regional Guadalajara confirmó el pasado 7 de mayo que, en esta demarcación, los partidos debían postular no solo a mujeres, sino a candidatas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados.

Esta regla específica para Zapopan exige que las aspirantes a la presidencia municipal demuestren ser indígenas, tener una discapacidad permanente o formar parte de la población de la diversidad sexual. El objetivo original busca romper barreras de desigualdad y asegurar el acceso al poder público para sectores marginados en una de las ciudades más pobladas e importantes de Jalisco.

Sin embargo, el nuevo proyecto de la magistrada Valle Aguilasocho plantea dar marcha atrás a estas determinaciones. El documento propone dejar sin efectos la obligación de exclusividad femenina en los ocho municipios y anula la validación de la medida que reserva las postulaciones para mujeres de grupos vulnerables en Zapopan.

El proyecto argumenta que las autoridades electorales locales excedieron sus límites constitucionales al momento de definir las candidaturas. La magistrada sostiene que las acciones afirmativas requieren un análisis bajo los principios de igualdad, proporcionalidad y el derecho a la autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votará hoy a las 18:00 horas el proyecto de resolución para emitir un fallo definitivo. Los magistrados decidirán si confirman, modifican o revocan las sentencias previas, una acción que definirá las reglas para el proceso electoral concurrente de 2026-2027.

Si la medida sigue, tendría un impacto directo en los municipios de Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.

Si el pleno aprueba la revocación, los partidos políticos recuperarán la libertad de postular a hombres o mujeres sin las restricciones de exclusividad en estos ocho municipios.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB