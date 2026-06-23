Con el objetivo de apoyar proyectos que nacieron como una idea innovadora, validada, incubada y que eventualmente genere patentes y pueda cristalizarse en un proyecto productivo, esta mañana se presentó Órbita STEAM by REDi. El programa busca evolucionar los proyectos STEAM en emprendimientos reales, impulsar la incubación, aceleración y fondeo y conectar al talento de Jalisco con el ecosistema de innovación.

La importancia de este programa

El proyecto fue presentado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, destacó la importancia de este programa que permitirá formar al talento joven del Estado. "En Jalisco estamos haciendo cosas muy innovadoras, estamos buscando espacios donde el talento y la oportunidad se encuentran, se articulan y generan valor, y eso nos llena de muchísima esperanza porque el día de hoy, en conjunto con una secretaría hermana, estamos llevando al siguiente nivel a esta formación de talento", comentó.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

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Se busca que Jalisco cuente con personal mejor capacitado

La funcionaria destacó que este proyecto no es solo para la atracción de inversión, sino para que el Estado cuente con personal mejor capacitado, más oportunidades y más crecimiento. “Órbita STEAM by REDi nos invita a pensar fuera de la caja, lo que hubiéramos imaginado que solamente podríamos llegar a los emprendedores que ya tienen una idea consolidada”. "Hoy rompemos ese esquema y queremos abrazar todo lo que se ha hecho de manera previa con este talento y traerlo a la secretaría hermana, la Secretaría de Educación, donde queremos conectar a estos chicos con la educación superior tecnológica, con el desarrollo de la ciencia y el desarrollo tecnológico y con los fondos", agregó Valdivia Márquez.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

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